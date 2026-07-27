Психолог призвал «не лезть в телефон» второй половины

Стремление к контролю может указывать на зависимость одного из партнёров.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Зависимость ещё может проявляться через очень сильное стремление к контролю. То есть у человека искреннее желание знать, где второй, что с ней или с ним. Если один лезет в телефон к другому, то это даже не красный флаг, а уже коричневый. Так делать нельзя. Если вы лезете в телефон, то это говорит о вашей проблеме, не о проблеме второго человека. Тайны должны быть. Если вы не можете построить так отношения, чтобы не нарушать эту границу. Это ваша проблема. Разговаривайте об этом. Не надо просить показать телефон. Если вы подозреваете, что что-то нечисто, то посмотрите на косвенные признаки и примите решение внутри себя, оставляете ли вы это в своей жизни. Как только вы продемонстрируете, что вам это не нравится, второй либо подстроится под ваш выбор, либо ничего менять не будет. Тогда у вас будет следующий выбор, принимать ли это».

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