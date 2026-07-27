Психолог назвал неочевидный признак токсичных отношений

Психолог Елена Чеховская назвала в рубрике «Теперь вы знаете» неочевидный признак токсичных отношений. В любых взаимоотношениях можно рано или поздно столкнуться с разногласиями, ссорами, обидами и так далее. Всё это ещё не показатель токсичности. У зловредных отношений есть яркие проявления. Некоторые из них — не самые очевидные.

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«Вас ценят, только когда вы исполняете чужие желания. Пока вы соглашаетесь или делаете для человека что-то важное, вас принимают. Как только вы пытаетесь отстаивать свои желания или не соглашаетесь с чем-то, вас автоматически записывают в эгоисты», — сказала эксперт.

Психолог подчеркнула, что токсичные отношения — те, в которых одна или обе стороны испытывают негативные эмоции из-за отсутствия безопасности, доверия, понимания.