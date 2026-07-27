Россиянкам разрешили закапывать сосиски

В соцсетях набирает тренд о «сосисочном ритуале», который якобы защитит молодоженов от дождя — девушки по всему миру закапывают сосиски перед свадьбой. Ситуацию в беседе с 360.ru прокомментировала клинический психолог Инна Паустовская.

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По ее словам, следование примете, несмотря на абсурдность, может быть даже полезным. Так, специалист разрешила россиянкам закапывать сосиски, так как подобные действия помогают фокусироваться на хорошем и создавать позитивный настрой.

«Но если примета имеет двоякий смысл и человек видит обратное — не положительную сторону, а какой-то не очень хороший прогноз, то это может омрачить праздник», — добавила она.

Резюмируя, эксперт призвала не полагаться на приметы, которые могут портить важные события ожиданием негатива. Однако те примеры, которые позволяют начать думать о хорошем, соблюдать можно, так как они приносят радость.

Ранее в индийском штате Уттаракханд невеста отменила свадьбу с женихом из-за его пьяных родственников и тут же вышла замуж за другого. Кроме того, родные девушки выдвинули обвинения против семьи ее первого жениха.