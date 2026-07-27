Как понять, что вы доверили самое сокровенное плохому психологу

Случалось ли вам спорить о работе психологов? Наверняка. Одни на них молятся, благодарят за помощь, другие с недоверием поводят плечами — ну сходил, но лучше не стало, да и осадок от общения остался такой, что... Правда, как водится, находится где-то посередине. Но попробуем разобраться в этом тонком вопросе.

© Кадр из фильма \ ТАСС

Психолог, психоаналитик Игорь Алферов, ведущий балинтовских* групп, перед непростым разговором подчеркнул: очернять любимую профессию и коллег он не собирается, но надеется, что этот разговор «поможет клиентам научиться отличать помощь от иллюзии, чтобы в случае чего вовремя заметить это и остановиться или принять меры».

— Игорь, бывает, что вроде бы общение с психологом после травмирующей ситуации кажется полезным, но время идет, а перемен не случается. Виноват сам клиент или не подходит специалист?

— Бывает, вы рассказываете о себе — и психотерапевт светится. Вы платите — он получает подпитку своей значимости, власти, близости. Вы уходите с чувством, что вас поняли. И да — при всем этом время идет, а ваша жизнь не меняется. В чем подвох? Иногда психотерапия — это не про вас. Это про психолога, который использует кабинет как способ утолить собственный голод. Не осознавая этого, он превращает сессии психотерапии в театр, где вы главный актер, а он зритель.

— Ой. Неожиданно как-то…

— Моя коллега принесла в нашу группу «скучный» случай. Клиент вместо работы над супружескими отношениями начал детально рассказывать о любовнице. Где встречались, как она пахла, как он дрожал... Коллега чувствовала напряжение. Группа помогла увидеть, что она не помогала клиенту, а получала удовольствие от его рассказов. Она ждала продолжения — как зритель.

Когда она призналась: «Любопытство к чужим жизням — одна из причин, почему я стала психологом», — стыд отпустил. Она изменила подход: теперь спрашивает не «Что было дальше?», а «Что вы сейчас чувствуете?». А история могла закончиться иначе: клиент продолжал бы платить за «сериал», а не за исцеление.

— А как клиентам понять, что происходит что-то не то?

— Есть несколько признаков, которые помогут вам осознать, что данная сессия — про психолога, а не про вас. Первый: психолог много говорит, дает готовые интерпретации. Вы боитесь возразить. Его потребность во власти удовлетворяется за ваш счет.

— Что же делать?

— А вы спросите: «Я хочу понять, как это связано с моей жизнью». Если психолог уйдет в теорию, насторожитесь. Момент второй: вы чувствуете себя особенным только в кабинете, а в реальной жизни ничего не меняется. При этом вы ловите себя на мысли: «Он понимает меня лучше, чем партнер». Это ловушка сверхблизости. А еще надо самому себе честно задать вопрос и честно ответить на него: «Что я делаю иначе после сессий?». Если ничего, значит, психотерапия стала эрзац-отношениями.

Еще один верный признак — прогресса нет, но при этом вы почему-то не можете уйти от этого специалиста. Ходите годами! Но как только пытаетесь завершить, чувствуете вину и не можете решиться на этот шаг, ну, или психолог мягко удерживает вас от такого решения. Он поддерживает вашу зависимость ради собственной значимости. А если он пугает рецидивами или делает вас виноватым, все, «красный флаг». Есть и еще один признак.

Допустим, вы пересказываете пережитую вами драму, а глаза психолога горят, он просит подробностей. Если ваш консультант застревает на деталях, это звоночек не в его пользу. А бывает, что вас вдруг начинают подталкивать к резким и рискованным решениям. «Уйдите от мужа», «Скажите все начальнику». Вы идете на риск, разгребаете последствия. Психологу стало скучно — он хочет драмы, проживает вашу жизнь как свою.

Почувствовали нечто подобное — верните фокус: «Давайте замедлимся и разберем, что я чувствую сейчас». Если давит, задумайтесь. Проверьте, работаете ли вы на завершение, спросив: «Как вы видите завершение? Через какое время?». Ответ уклончивый — насторожитесь.

— Увы, мне не слишком везло с психологами. На меня, как мне кажется, очень давили, что я принять не могла. Хотя, может, так и надо?

— Мы все разные, задача специалиста — найти подход к конкретному клиенту. Но сам человек после сессии должен задаться несколькими вопросами, например — а что я понял о себе нового? Что я буду делать иначе в жизни? Если несколько недель ответов нет, что-то не так. И нужно сказать о своих сомнениях психологу открыто и прямо, ничего не боясь. Это в ваших интересах! Или признайтесь: «Я думаю о завершении, но боюсь вас расстроить».

— Реакция может быть разной!

— Конечно. И вы получите возможность оценить ее. Хороший психолог вас поблагодарит, будет готов без всякого напряжения обсуждать то, что вы хотите, не начнет защищаться и принимать обиженную позу. Непрофессиональный — кинется защищаться и переводить стрелки на вас, плохого клиента, возложит на вас вину за происходящее. Но вы не обязаны быть «хорошим клиентом». Вы платите за результат.

Сомневаться, задавать вопросы, давать обратную связь — ваше право. И поймите, психологи — такие же люди. Нас тянет к значимости, новизне, близости. Если мы не осознаем этого, то начинаем удовлетворять свои нужды в кабинете — за счет клиентов.

Осознанный психолог не эксплуатирует ваши чувства, а помогает стать самостоятельным. А у вас есть право сомневаться, говорить о своих чувствах, проверять психолога и даже менять специалиста, если все стоит на месте. Не дайте себя обмануть. Требуйте честности и для себя, и для специалиста.

ДОСЬЕ

Игорь Алферов — психолог, психоаналитик, ведущий балинтовских групп, соавтор книг «Стеклянный врач: закалка ресурса», «Три стороны одной измены» (готовится к изданию), автор книг «Спроси меня страшно. Искусство отвечать на невыносимые вопросы в психотерапии».

* Балинтовские группы — метод групповой тренинговой работы в психологии, направленный на повышение профкомпетентности специалистов помогающих профессий (психологов, врачей, педагогов, соцработников и др.) через анализ эмоционально напряженных ситуаций взаимодействия с клиентами.