Почему молодежь все чаще отказывается от руководящих должностей

В профессиональной среде все чаще обсуждается явление, которое получило название карьерный минимализм. Речь идет об осознанном выборе сотрудников, преимущественно поколения Z (они же зумеры), которые не стремятся к управленческим позициям и дополнительной нагрузке. Вместо погони за статусом и должностными повышениями они предпочитают оставаться на привычных позициях, выполнять оговоренный объем задач и сохранять баланс между рабочим и личным временем (правило work-hard balance).

Подход вызывает активные дискуссии среди работодателей, HR-специалистов и психологов. Одни видят в нем тревожный сигнал о снижении амбиций, другие закономерный этап эволюции трудовых отношений. Вместе с карьерным консультантом Екатериной Ломакиной разбираем природу явления, что движет людьми, выбирающими такую стратегию, и как она меняет рынок труда. А если вдруг вы работаете из дома, у вас маленькая квартира, то у нас был материал, в котором мы рассказывали, как обустроить домашний офис.

Суть явления

«Карьерный минимализм предполагает отказ от переработок, расширения зоны ответственности и продвижения по служебной лестнице. Человек сознательно ограничивает свои профессиональные задачи рамками должностной инструкции. Он не берет на себя чужие проекты, не задерживается в офисе после окончания рабочего дня и не отвечает на рабочие сообщения в нерабочее время», — говорит Екатерина.

Звучит, как план! Но важно отличать эту позицию от лени или профессиональной стагнации. Карьерный минималист обычно качественно выполняет свои прямые обязанности, развивается в рамках своей специальности и остается востребованным специалистом. Разница заключается в том, что он не рассматривает работу как центр своей жизни и не готов жертвовать личным комфортом ради служебных достижений.

Заработная плата для таких сотрудников остается важным фактором, но не единственным. Они готовы получать доход, достаточный для покрытия базовых потребностей и комфортной жизни, но не стремятся к максимально возможному заработку любой ценой. При этом многие из них рассматривают альтернативные источники дохода, не связанные с основной занятостью.

«Современные информационные потоки создают иллюзию быстрого успеха. Блогеры и инфлюенсеры демонстрируют яркие картинки легких заработков и мгновенной популярности, что формирует искаженное представление о том, как устроена профессиональная жизнь. В этом контексте традиционная карьерная лестница с ее многолетним восхождением кажется слишком медленной и неоправданно сложной», — комментирует карьерный консультант.

Причины выбора минималистской модели

На формирование этой стратегии влияет несколько факторов:

Опыт старших поколений. Молодые специалисты видели, как родители и коллеги посвящали работе большую часть жизни, но нередко сталкивались с выгоранием, потерей здоровья или работы. Поэтому они скептически относятся к идее, что упорный труд всегда приводит к успеху и стабильности.

Новые жизненные приоритеты. Для многих важнее психологический комфорт, свободное время, семья и хобби, чем карьерный статус. Они не готовы жертвовать настоящим ради возможных будущих достижений.

Нежелание брать лишнюю ответственность. Руководящая должность означает не только более высокий доход, но и постоянный стресс, ответственность за команду и решение конфликтов. Если вознаграждение не кажется соразмерным, многие предпочитают отказаться от такого карьерного роста.

Кто выбирает эту модель

Карьерный минимализм чаще связывают с самым молодым поколением сотрудников, на практике к нему приходят люди разных возрастов. Молодые специалисты до 25 лет часто воспринимают работу как временный этап или инструмент для достижения других целей. Им важно сохранять свободу и мобильность, а не привязываться к конкретному месту или должности.

Сотрудники старше 35 лет, уже имеющие управленческий опыт, иногда сознательно возвращаются на линейные позиции. Они прошли через высокую нагрузку, эмоциональное истощение и приняли решение снизить уровень стресса в обмен на спокойную работу с предсказуемыми задачами. Для них карьерный минимализм становится формой самосохранения и способом восстановить утраченное равновесие. Если вы просто чувствуете, что вам не нравится тут работать, может быть вы переросли свою должность, а о признаках этого явления мы рассказывали тут.

«Существует и категория людей, для которых работа изначально не является основным источником смысла. Они могут посвящать себя творчеству, волонтерству или семейным отношениям, а профессиональная деятельность служит лишь способом финансового обеспечения этих сфер жизни», — отмечает эксперт.

Влияние на работодателей

Бизнес вынужден адаптироваться к новым ожиданиям сотрудников. Компании, которые игнорируют запрос на баланс и психологический комфорт, рискуют потерять талантливых специалистов. Те, кто готов пересмотреть подходы к управлению персоналом, получают возможность удерживать лояльных и стабильных работников.

«Одна из главных задач для HR-служб — выстраивание прозрачных и понятных процессов. Карьерные минималисты предпочитают четкие инструкции и предсказуемые требования. Они болезненно реагируют на ситуации, когда от них ожидают действий, выходящих за рамки должностных обязанностей, без соответствующего изменения условий оплаты или графика», — говорит Екатерина.

Практические рекомендации

Для тех, кто рассматривает карьерный минимализм как возможную стратегию, полезно оценить свои реальные потребности и обстоятельства. Важно понять, что именно вы хотите получить от работы и чем готовы пожертвовать ради сохранения комфортного уровня.

«Если вы чувствуете удовлетворение от текущей позиции, вам комфортен ваш доход и уровень ответственности, если у вас есть время на личную жизнь и хобби — вероятно, вы нашли подходящий для себя вариант. Отказ от роста в такой ситуации является осознанным и оправданным», — подчеркивает карьерный консультант.

Если же ваше решение продиктовано страхом неудачи, неуверенностью или ощущением, что вы не соответствуете требованиям более высокой должности, стоит поработать над этими внутренними барьерами. Возможно, вам нужна дополнительная подготовка или поддержка наставника, чтобы чувствовать себя увереннее.

Карьерный минимализм не является универсальным решением, подходящим для всех. Это один из возможных вариантов профессиональной стратегии, который зависит от личных ценностей, жизненных обстоятельств и психологических особенностей. Важно, чтобы этот выбор был осознанным и свободным, а не продиктованным внешним давлением или внутренними страхами.