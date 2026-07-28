Почему кризис среднего возраста у мужчин значительно помолодел

Клинические психологи бьют тревогу: кризис среднего возраста у мужчин значительно помолодел и все чаще случается в 28–30 лет. С чем это связано и можно ли от него убежать, выясняла «Вечерняя Москва».

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Еще недавно психологи и психотерапевты уверяли, что кризис среднего возраста атакует мужчин ближе к 50 годам. Теперь же его симптомы часто можно наблюдать у мужчин ближе к 30, то есть в самый подходящий период для создания семьи, рождения детей... Но вместо этого некоторые представители сильного пола вдруг настолько зацикливаются над размышлениями о смысле собственной жизни, что начинают совершать поступки, которые могут долго «аукаться» впоследствии: например, резко меняют работу или место жительства, рвут отношения с близкими людьми... К сожалению, нередки случаи, когда испытывающий кризис среднего возраста человек впадает в глубокую депрессию, запирает себя в четырех стенах и полностью теряет вкус к жизни.

Но почему же такое явление, как кризис среднего возраста, начало стремительно молодеть (к большому сожалению, девушек, чьи надежды на счастье его проявление у молодых людей нередко разбивает в пух и прах)? Нейропсихолог Роман Цветков связывает ранний приход кризиса среднего возраста у мужчин с внутренним конфликтом между реальностью и иллюзиями.

«В прежние годы кризис зачастую случался у людей с повышенным уровнем ответственности или у тех, кто достиг определенных целей, и последствиями этого стало ощущение пустоты жизни, когда человеку кажется, что стремиться ему уже не к чему. Сейчас причины меняются: все больше мужчин сталкивается с внутренним дисбалансом из-за постоянной гонки за успехом и представлениями об идеальной жизни», — отмечает нейропсихолог.

И правда, стоит только открыть социальные сети, как на тебя тут же сыпятся фотографии, олицетворяющие «успешный успех»: этот ироничный психологический феномен обозначает навязанный культ идеальной жизни и бесконечной продуктивности. Очевидно, что в жизни все обстоит несколько иначе, хотя понимают это далеко не все. Мужчина в дорогом костюме, выкладывающий фото из салона личного самолета, мог спокойно взять и то, и другое напрокат для фотосессии, а потом вернуться домой к маме, чтобы поесть домашних котлет. Не стоит верить всему, что показывают вам в интернете. Жить в чужой «оболочке» людей заставляют разные причины: кто-то не хочет признаваться себе и другим, что не смог построить карьеру, о которой мечтал, кто-то таким образом доказывает окружающим свою значимость, в действительности страдая от чувства собственной неуспешности. Нередко такие люди бывают глубоко несчастны.

«Современное общество формирует моду на "культ успеха", достигательство и перфекционизм. В соцсетях мужчины видят только успешные истории, миллионы лайков, идеальные спортивные фигуры и богатство и начинают сравнивать себя с "эталоном". Это вызывает тревожность и ощущение, что они — неудачники. В результате кризис наступает раньше и проявляется ярче», — считает Роман Цветков.

Еще одной причиной может стать сдвиг социального таймера. Раньше к 30 годам человек считался состоявшимся: у мужчины, как правило, уже были семья, карьера, статус. И ближе к 30 мозг требует отчета: «Где дом, дети, миллионы?» Вот еще один серьезный повод для тревожности и появления симптомов кризиса среднего возраста. На днях академик РАН Геннадий Онищенко выступил с инициативой повысить возраст молодежи в России до 40 лет. Если это произойдет, возможно, кому-то из мужчин это позволит избежать кризиса среднего возраста: мысль о том, что он еще молод и все успеет, будет действовать на него успокаивающе.

Чтобы говорить о причинах кризиса среднего возраста, надо понимать, на чем строится мужская самооценка.

«А она часто связана со статусом, финансовым благополучием и признанием. И если мужчина не востребован или не достиг определенного уровня, он чувствует себя неполноценным. Постоянное сравнение с более успешными людьми и гонка за иллюзиями ломают внутреннюю идентичность», — отмечает нейропсихолог.

Кстати, предупреждает Роман Цветков, порой можно перепутать кризис среднего возраста и выгорание. Оно тоже случается по разным причинам и помочь может, например, смена обстановки. Если же человек находится на грани нервного истощения, испытывает лишь апатию и отсутствие положительных эмоций — пора обращаться к специалисту.

В случае, когда человека глубоко засосало болото самокопания, пускать ситуацию на самотек не стоит. Если вы поняли, что уже продолжительное время с вами что-то не так, не бойтесь обратиться за помощью к профессионалу. Возможно, специалист выведет вас из «ступора» и даст опору для дальнейшего развития.

«Ощущая, что находитесь на грани или уже попали в плен подобных переживаний, помните, что помощь есть, и она с каждым годом все доступнее. Не надо бояться попросить о поддержке, потому что истинная сила человека — в умении признавать свои проблемы и заботиться о себе», — констатирует Цветков.

Как правило, терапия начинается с переоценки приоритетов. Здесь важна не смена работы или других внешних условий, а трансформация внутреннего взгляда. Вместо гонки за успехом следует обрести внутренний баланс, научиться принимать себя, сбросить навязанные стандарты. Конечно, не всегда кризис требует терапии. Некоторые и вовсе рассматривают его просто как этап взросления, через который надо пройти, чтобы не застрять в иллюзиях. Он вполне может стать стимулом для жизненных перемен. Попробуйте задать самому себе вопрос: «Что для меня действительно важно? Что делает меня по-настоящему счастливым?» И речь, безусловно, не о материальных достижениях и лайках.

«Разобравшись с этим, вы начнете перестраивать свою жизнь в сторону истинных целей, а не навязанных обществом. Очень важно научиться принимать себя. Перестаньте гоняться за иллюзиями совершенства. Обратите внимание на свои внутренние ощущения. Постоянная самокритика — не есть благо. Практики самосострадания и благодарности помогают снизить давление и вернуть любовь к себе. Желаю всем мужчинам силы, ясности и внутреннего спокойствия», — говорит нейропсихолог.

Нельзя забывать и о том, что задача близких — вовремя распознать мужчину, страдающего кризисом среднего возраста и помочь выйти из этого небезопасного состояния. Если вы заметили, что у вашего партнера проявляются тревожные симптомы этого явления, попробуйте для начала просто поговорить с ним, советует социолог Софья Ляликова.

«Мы все время говорим о правах женщин, и это правда очень важно, но мы забываем о роли мужчин в функционировании семьи. На них ложится большой груз ответственности, потому что ближе к 30 они становятся не просто частью семьи, а ее главой, создавая свою собственную. Кому-то бывает сложно справиться с кризисом среднего возраста самостоятельно, без поддержки, в результате человек может сломаться, замкнуться в себе и в лучшем случае потерять несколько лет жизни на самоанализ», — отмечает Софья Ляликова.

По словам социолога, справиться с проблемой ему должны помогать семья и друзья. В первую очередь женщина, которая находится рядом. В ее силах создать комфортные условия для близкого человека, чтобы он пережил кризис без потерь.

«Проводилось множество исследований, в ходе которых выяснялось, что для человека любого пола совершенно необходимо надежное плечо, на которое можно опереться. Речь, разумеется, о моральной поддержке. Порой бывает достаточно щепотки эмпатии и честного и откровенного разговора», — заключает Софья Ляликова.

Справка

Понятие «кризис среднего возраста» ввел канадский психоаналитик Эллиотт Жак в 1965 году. Он изучил биографии 310 знаменитых деятелей искусства и выяснил, что у большинства из них в возрасте около 35 лет ухудшалась творческая активность.

Согласно данным Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем в два раза с 1972 по 2019 год. Общий уровень главного мужского полового гормона упал на 54 процента, и это является очень устойчивой тенденцией. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева, почему мужчины с каждым годом «теряют» тестостерон.