Психиатр объяснил, как не поссориться в отпуске с партнером или друзьями

Чтобы избежать ссор во время отпуска с друзьями или партнером, нужно меняться ролями. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов.

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«Один из действующих приемов– ротация ролей. Договоритесь, что каждый день кто-то один принимает все мелкие решения (куда идти ужинать, какую экскурсию выбрать), а на следующий день эта роль переходит по кругу. Простота этого правила обманчива – оно снимает колоссальный слой напряжения», — заявил эксперт.

Соколов также предложил ввести правило «вечерней свечки».

«Каждый день каждый из компании говорит одну фразу о самом ярком моменте дня, и никто его не перебивает. Это не дает мелким раздражениям копиться молча всю поездку и взрываться скандалом в последний день, вместо этого вы тренируетесь замечать хорошее», — отметил психиатр.

До этого сообщалось, что женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач.