Психолог рассказал, почему зумеры так сильно стремятся к личному комфорту

Они представляют собой первое поколение «по-настоящему сытых детей», привыкших к удобству.

© Magnific

В то же время молодых людей отличает «инфантильный» подход к работе, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.

«Зумеры — это первое поколение по-настоящему сытых детей. Это первое поколение детей, у которых было изобилие игрушек, которые получали гораздо больше, чем предыдущие поколения, которые не имели свободного времени, потому что они постоянно чем-то занимались, у которых хуже социальные навыки, потому что их приучали к развитию, а не к общению. Мы их научили тому, что они должны создать максимально комфортное для себя пространство. При этом они относятся немножко инфантильно к своим потребностям. Это то, чему нужно научить зумеров — уважать работу, научиться её делать хорошо. Тогда, возможно, работодатель будет двигаться навстречу работнику».

Ранее психолог рекомендовала работодателям создавать условия для предотвращения выгорания.