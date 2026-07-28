Психолог рассказала, каким людям противопоказана гипнотерапия

Гипнотерапия — это узкоспециализированный инструмент, а не универсальное лекарство от всех проблем, и подходит она далеко не всем. Клинический психолог Варвара Мартиросян в беседе с NEWS.ru назвала категории людей, которым этот метод категорически противопоказан.

По словам эксперта, гипнотерапия может быть эффективна только при строгих условиях: это высокий интеллект пациента и наличие конкретной беспокоящей темы. Однако для некоторых групп людей погружение в транс невозможно или опасно.

В первую очередь это касается пациентов с шизофренией — они не смогут отличить транс от собственной реальности. Также гипноз не подходит людям с истерическими чертами личности и психотическими расстройствами: их склад психики не позволяет войти в нужное состояние.

Кроме того, процедура противопоказана людям с умственной отсталостью из-за когнитивных особенностей.