Психолог призвала не проверять телефон партнера

Попытки контролировать вторую половину и регулярно проверять ее телефон говорят не о проблемах в отношениях, а о внутренних переживаниях самого человека. Таким мнением поделилась психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По словам специалиста, желание знать каждый шаг партнера и следить за его перепиской может быть одним из проявлений эмоциональной зависимости. Она подчеркнула, что личные границы должны сохраняться даже в самых близких отношениях.

«Если один лезет в телефон к другому, то это даже не красный флаг, а уже коричневый. Так делать нельзя», — сказала Соловьева.

Психолог отметила, что подозрения не стоит пытаться развеять с помощью чужого телефона. Вместо этого она советует обращать внимание на косвенные признаки поведения партнера, честно обсуждать свои переживания и самостоятельно решать, готовы ли вы принимать происходящее.

По мнению эксперта, открытый разговор помогает гораздо больше, чем тотальный контроль. Если человек понимает, что его поступки причиняют боль близкому, он либо постарается изменить свое поведение, либо оставит все как есть. В таком случае решение о будущем отношений остается за вторым партнером.

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