Психолог разъяснил, чем чревата работа в период отпуска

Летний сезон традиционно вносит коррективы в жизнь рынка труда: пока одни сотрудники уходят в отпуска, другие задумываются о том, как с пользой провести это время с финансовой точки зрения. Можно ли законно подработать в отпуске, какие профессии наиболее востребованы и не превратится ли желание заработать в источник хронической усталости — эксперты "РГ" разбирают этот тренд с разных сторон.

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Законное право и растущий спрос

Генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева напоминает: российское законодательство не запрещает сотруднику найти подработку на период отпуска. Сделать это можно, заключив договор о работе по совместительству, то есть выполняя другие регулярные задачи в свободное от основной работы время. При этом трудиться у основного работодателя в отпускной период нельзя — это время является государственной гарантией права на отдых.

Спрос на такую занятость есть с обеих сторон.

«В последние годы на рынке труда сохраняется дефицит кадров во всех массовых сферах занятости. Одновременно с этим и сами сотрудники ищут дополнительный заработок. Кто-то рассматривает отпуск не как возможность отдохнуть, а как шанс увеличить доход», — комментирует Агаева.

Чаще всего подработку ищут люди с крупными финансовыми задачами: ремонт, создание финансовой подушки, накопление на крупную покупку. Вторая цель — получение профессионального опыта.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина подтверждает: то, что еще десятилетие назад казалось маргинальным явлением, сегодня превратилось в устойчивую практику.

«Работодатели, испытывающие ощутимый кадровый голод, охотно принимают людей на короткие смены и проектные задачи. Граждане, в свою очередь, рассматривают отпуск как окно возможностей», — отмечает эксперт.

Кто нужен летом и сколько платят

Наиболее востребованы, по данным Агаевой, сезонные сотрудники в сферах с высокой текучестью кадров: курьеры, водители, сотрудники складов, официанты, администраторы, работники гостиничного бизнеса, операторы кол-центров.

Квалифицированные специалисты ищут проектную работу — это актуально для дизайнеров, маркетологов, ИТ-специалистов и преподавателей.

Капустина дополняет этот перечень аниматорами, вожатыми, промоутерами, а также специалистами аграрного сектора в период сбора урожая.

«Летом работодатели готовы привлекать сотрудников именно на несколько недель или месяцев, поскольку в этот период штатные сотрудники уходят в отпуск», — поясняет Агаева.

По словам Агаевой, размер заработка на подработке зависит от квалификации. В массовых профессиях труд оплачивается за объем или почасово.

«В среднем курьеру на полном рабочем дне работодатели готовы платить 100-170 тысяч рублей в месяц. Специалисты с проектной занятостью могут заработать больше», — уточняет она.

Директор по персоналу КГ "ПРОГРЕСС" Екатерина Зеленкова конкретизирует суммы: на линейных позициях за месяц отпуска можно заработать от 30 тысяч до 70 тысяч рублей, либо от 2000 до 5000 рублей за смену.

В профильном фрилансе или на интенсивной сезонной работе на курортах заработок может достигать 80-100 тысяч рублей и выше.

Наиболее частые форматы оформления — трудовой договор по совместительству, срочный договор или договор ГПХ.

Психологический портрет: рациональность, тревога или трудоголизм

Психолог Родион Чепалов предлагает разделить желающих подработать на три типа. Первый — рациональный. Человек хочет накопить на крупную цель или попробовать новую профессию. Второй — тревожный: ему сложно отдыхать, без работы возникает чувство вины или страх за будущее. Третий — трудоголик, для которого бездействие воспринимается как потеря ценности: "Если я не работаю, значит, я трачу время впустую".

«Самый опасный вариант — когда подработка становится способом избежать отдыха, — предупреждает психолог. — Через несколько месяцев появляются раздражительность, эмоциональное истощение, снижение мотивации и ощущение, что жизнь превратилась в бесконечную смену рабочих задач».

Чепалов советует задать себе три вопроса перед принятием решения: "Я иду на подработку ради новой возможности или потому, что боюсь остановиться?", "Вернусь ли я после отпуска с большим количеством сил?", "Если бы деньги не были нужны, выбрал бы я именно такую работу?".

По его мнению, подработка имеет смысл, если она не требует длительного обучения и оставляет время для восстановления.

«Иногда лучший вклад в карьеру — не еще одна смена, а полноценный отдых», — резюмирует психолог.

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