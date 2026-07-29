Мужчина услышал от своей жены три слова и задумался о разводе

Пользовательница Reddit с ником Throwaway29837373 пожаловалась на своего мужа. Как выяснила «Лента.ру», тот задумался о разводе из-за ее нелюбви своей жены к готовке.

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«В последние несколько месяцев я чувствую себя совершенно измотанной. Почти каждый вечер я пью, чтобы справиться с ситуацией и заглушить обиду. Вчера вечером мы поссорились, потому что после семи лет, в течение которых я отвечала за готовку, покупку продуктов, планирование меню и подачу еды, я посмотрела на него и сказала: "Я ненавижу готовить"», — написала женщина.

Услышав эти три слова, мужчина взорвался. Он назвал супругу толстой, обвинив в том, что она сама готовит и сама накладывает себе пищу, из-за чего переедает, в то время как сам он остается худым, поскольку женщина не подает ему еду. Причиной такого ее поведения он считает эгоизм, лень и безразличие.

«Вдобавок к этой взрывной ссоре мы уже год конфликтуем из-за того, что секс стал для нас обузой. По его словам, он хочет, чтобы я сама инициировала близость, потому что "однажды я ему отказала, из-за чего он больше не будет пытаться". Отлично, еще одна ноша на моих плечах. Теперь я еще и планирую и инициирую половые акты. Так сексуально, я знаю», — заключила обиженная женщина.

Ранее стала известна история женщины, которая отправила одно сообщение мужу и разрушила 20-летний брак. По ее задумке, послание должен был получить не супруг, а любовник.