Зальферы: кто они и чем отличаются от других поколений
Разговоры о поколениях давно вышли за рамки социологии и стали частью повседневной жизни. Миллениалы, зумеры, глимеры, альфа — эти названия знакомы многим. Однако в последние годы появилось еще одно понятие — зальферы. Так называют детей, которые родились на границе двух поколений и вобрали в себя черты каждого из них.
Термин пока не имеет строгого научного определения, но все чаще используется, когда речь заходит о современном детстве, цифровой среде и особенностях подростков, выросших в период стремительных технологических перемен.
Кто такие зальферы
Слово «зальферы» произошло от английского Gen Zalpha и объединяет два поколения — Z и Альфа. Чаще всего к этой группе относят детей, родившихся примерно с 2008 по 2015 год, хотя единой системы отсчета не существует. Границы поколений всегда остаются условными, поскольку изменения в обществе происходят постепенно, а не за один день.
Подобные переходные группы появляются не впервые. Ранее похожим образом стали выделять людей, родившихся между миллениалами и зумерами.
Почему их считают отдельным поколением
Разница между детьми, рожденными с интервалом всего в несколько лет, становится все заметнее. Одни успели застать период, когда интернет был лишь частью повседневной жизни, другие с первых лет росли в мире смартфонов, алгоритмов рекомендаций и бесконечной ленты коротких видео.
Зальферы занимают промежуточное положение. Они появились на свет в момент, когда цифровая среда уже активно формировалась, но еще продолжала меняться. Поэтому их опыт отличается как от старших подростков, так и от самых младших представителей поколения Альфа.
Чем зальферы отличаются от зумеров
Зумеры росли в период, когда интернет быстро развивался, однако цифровое пространство еще выглядело иначе. Многие из них помнят компьютеры как основное устройство для выхода в сеть, длинные видеоролики, форумы и первые социальные платформы.
Для зальферов смартфон, стриминговые сервисы, короткие вертикальные видео и персонализированные рекомендации стали привычной частью жизни с раннего детства. Они значительно раньше начинают пользоваться цифровыми сервисами и быстрее осваивают новые технологии. При этом часть интернет-культуры, знакомой старшим подросткам, им также успела достаться.
Какие особенности приписывают зальферам
Главной чертой поколения считают раннюю цифровую грамотность. Современные устройства и приложения они осваивают практически интуитивно, быстро адаптируются к новым платформам и свободно ориентируются в цифровом пространстве.
Еще одна особенность связана с восприятием информации. Зальферы с детства привыкают к высокой скорости смены контента, поэтому легче переключают внимание между разными форматами. Для них привычны короткие видеоролики, визуальные сообщения и постоянный поток новой информации.
Также считается, что представители этого поколения раньше знакомятся с интернет-культурой взрослых. Они быстрее узнают о популярных мемах, трендах, визуальных образах и моделях общения, которые раньше становились частью подростковой жизни значительно позже.
Почему вокруг зальферов продолжаются споры
Несмотря на растущую популярность термина, многие специалисты относятся к нему осторожно. Причина проста: невозможно описать миллионы детей одним набором характеристик. На формирование личности влияют семья, воспитание, образование, окружение, страна проживания и множество других факторов.
Поэтому слово «зальферы» используют скорее как удобное обозначение поколения, выросшего в определенных условиях. Оно помогает говорить об общих тенденциях, но не подходит для оценки каждого конкретного ребенка.
Правда ли, что зальферы спокойнее предыдущих поколений
В последние годы появилось мнение, что зальферы легче переживают экзамены и другие стрессовые ситуации. Однозначно подтвердить такую особенность нельзя. Однако психологи обращают внимание на изменение отношения современных детей к неудачам и жизненным трудностям.
Многие подростки воспринимают экзамены, выбор профессии или поступление менее драматично, чем представители предыдущих поколений. Они чаще рассматривают разные варианты развития событий и понимают, что одна неудача не определяет всю дальнейшую жизнь. Такой подход позволяет снизить уровень ситуативного напряжения.
При этом говорить о полном отсутствии тревожности было бы ошибкой. Современные подростки, как и взрослые, сталкиваются с эмоциональными переживаниями, высокой учебной нагрузкой и информационным перенасыщением. Просто способы реагирования постепенно меняются. Вместо стремления контролировать каждую ситуацию многие учатся принимать неопределенность как часть жизни и искать собственные способы восстановления эмоционального равновесия.