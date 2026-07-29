Зальферы: кто они и чем отличаются от других поколений

Разговоры о поколениях давно вышли за рамки социологии и стали частью повседневной жизни. Миллениалы, зумеры, глимеры, альфа — эти названия знакомы многим. Однако в последние годы появилось еще одно понятие — зальферы. Так называют детей, которые родились на границе двух поколений и вобрали в себя черты каждого из них.

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Термин пока не имеет строгого научного определения, но все чаще используется, когда речь заходит о современном детстве, цифровой среде и особенностях подростков, выросших в период стремительных технологических перемен.

Кто такие зальферы

Слово «зальферы» произошло от английского Gen Zalpha и объединяет два поколения — Z и Альфа. Чаще всего к этой группе относят детей, родившихся примерно с 2008 по 2015 год, хотя единой системы отсчета не существует. Границы поколений всегда остаются условными, поскольку изменения в обществе происходят постепенно, а не за один день.

Подобные переходные группы появляются не впервые. Ранее похожим образом стали выделять людей, родившихся между миллениалами и зумерами.

Почему их считают отдельным поколением

Разница между детьми, рожденными с интервалом всего в несколько лет, становится все заметнее. Одни успели застать период, когда интернет был лишь частью повседневной жизни, другие с первых лет росли в мире смартфонов, алгоритмов рекомендаций и бесконечной ленты коротких видео.

Зальферы занимают промежуточное положение. Они появились на свет в момент, когда цифровая среда уже активно формировалась, но еще продолжала меняться. Поэтому их опыт отличается как от старших подростков, так и от самых младших представителей поколения Альфа.

Чем зальферы отличаются от зумеров

Зумеры росли в период, когда интернет быстро развивался, однако цифровое пространство еще выглядело иначе. Многие из них помнят компьютеры как основное устройство для выхода в сеть, длинные видеоролики, форумы и первые социальные платформы.

Для зальферов смартфон, стриминговые сервисы, короткие вертикальные видео и персонализированные рекомендации стали привычной частью жизни с раннего детства. Они значительно раньше начинают пользоваться цифровыми сервисами и быстрее осваивают новые технологии. При этом часть интернет-культуры, знакомой старшим подросткам, им также успела достаться.

Какие особенности приписывают зальферам

Главной чертой поколения считают раннюю цифровую грамотность. Современные устройства и приложения они осваивают практически интуитивно, быстро адаптируются к новым платформам и свободно ориентируются в цифровом пространстве.

Еще одна особенность связана с восприятием информации. Зальферы с детства привыкают к высокой скорости смены контента, поэтому легче переключают внимание между разными форматами. Для них привычны короткие видеоролики, визуальные сообщения и постоянный поток новой информации.

Также считается, что представители этого поколения раньше знакомятся с интернет-культурой взрослых. Они быстрее узнают о популярных мемах, трендах, визуальных образах и моделях общения, которые раньше становились частью подростковой жизни значительно позже.

Почему вокруг зальферов продолжаются споры

Несмотря на растущую популярность термина, многие специалисты относятся к нему осторожно. Причина проста: невозможно описать миллионы детей одним набором характеристик. На формирование личности влияют семья, воспитание, образование, окружение, страна проживания и множество других факторов.

Поэтому слово «зальферы» используют скорее как удобное обозначение поколения, выросшего в определенных условиях. Оно помогает говорить об общих тенденциях, но не подходит для оценки каждого конкретного ребенка.

Правда ли, что зальферы спокойнее предыдущих поколений

В последние годы появилось мнение, что зальферы легче переживают экзамены и другие стрессовые ситуации. Однозначно подтвердить такую особенность нельзя. Однако психологи обращают внимание на изменение отношения современных детей к неудачам и жизненным трудностям.

Многие подростки воспринимают экзамены, выбор профессии или поступление менее драматично, чем представители предыдущих поколений. Они чаще рассматривают разные варианты развития событий и понимают, что одна неудача не определяет всю дальнейшую жизнь. Такой подход позволяет снизить уровень ситуативного напряжения.

При этом говорить о полном отсутствии тревожности было бы ошибкой. Современные подростки, как и взрослые, сталкиваются с эмоциональными переживаниями, высокой учебной нагрузкой и информационным перенасыщением. Просто способы реагирования постепенно меняются. Вместо стремления контролировать каждую ситуацию многие учатся принимать неопределенность как часть жизни и искать собственные способы восстановления эмоционального равновесия.