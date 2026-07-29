Специалист ответил, почему люди покупают дорогие вещи

Такие приобретения помогают человеку чувствовать себя значимым.

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Недостаток признания может возникнуть из-за дефицита внимания со стороны родителей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ангелина Сурина.

«Например, был холодный отец или очень критикующая мама, и, соответственно, тебе недодали чего? Признания, что ты сам по себе классный, талантливый, крутой, интересный, и, соответственно, это можно подтвердить только какими-то вещами. Вот тебе дали грамоту — ты молодец, вот тебе подарили машинку — ты молодец, а тебе ничего не подарили — ты, значит, не молодец. Соответственно, дальше с возрастом человек сам к себе так относится. Если у меня ничего нет, я не могу себе позволить даже машину, или могу позволить плохую машину, а хорошей у меня нет — значит, я чего-то недостоин. То есть это такие когнитивные ошибки, воспитанные, и мы дорогими вещами компенсируем вот эту пустоту душевную».

Ранее психолог Яна Лейкина объяснила стремление зумеров к личному комфорту. По её словам, они представляют собой первое поколение «по-настоящему сытых детей», привыкших к удобству.