Что делать, если муж зарабатывает меньше жены

Давайте смоделируем ситуацию. Вы весь день пробыли на работе, и день был очень продуктивным. Возможно, вас утвердили на руководящую должность или выдали крупную премию. В целом, вы должны радоваться, но есть проблема — как сообщить об этом триумфе мужу, который зарабатывает намного меньше? Насколько сильно подобная новость подточит его самооценку?

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Конечно, шила в мешке не утаишь, и вечером вы сообщаете ему о повышении, но вместо искренней радостности натыкаетесь на вежливую, но натянутую улыбку.

В любящей семье такого быть не должно, но если мужчина не радуется за ваши успехи, это не всегда значит, что он вас не любит. Просто он глубоко уязвлен внутри. Давайте рассмотрим этот феномен, а поможет нам разобраться в проблеме женский коуч Таня Орлова.

Почему мужчина не может смириться с тем, что жена зарабатывает больше?

Финансы всегда были признаком успеха и самореализации. И так исторически сложилось, что деньги обычно зарабатывает мужчина. Он — добытчик, она — хранительница очага. Сегодня для того, чтобы зарабатывать деньги, не нужно быть слишком умным или слишком сильным. Даже хрупкая женщина с отличной предпринимательской жилкой может зарабатывать в 3-4 и больше раз, чем ее муж. Бизнес-леди сегодня в почете: женщины руководят корпорациями, открывают ИП, создают собственные бренды. Они очень успешны в карьере, но часто несчастны в семье.

Мужчине довольно сложно объяснить, что мир изменился, и он больше не единственный добытчик в семье. Если жена зарабатывает больше, муж начинает бояться, испытывать чувство вины, к этому добавляются зависть и скрытая агрессия. Таня объясняет:

«Если женщина обгоняет мужчину в доходах, то это рушит не только шаблон в его голове, но и весь привычный семейный уклад. Рушится мужская идентичность, которая веками опиралась именно на финансовое доминирование».

Кстати, чувство вины за разницу в доходах формируется не только у мужчины, но и у женщины. Если мужчина чувствует себя виноватым за то, что он плохой добытчик, женщина чувствует себя виноватой потому, что просто зарабатывает больше. Если виноватый мужчина просто пытается сбить женщину с карьерной лестницы, то женская вина искупается по-другому. Бессознательно она совершает ошибки. В частности:

Женщинам свойственно приуменьшать свои заслуги. Она говорит, что ей просто повезло с работой. Так она обесценивает свою личность и гасит собственную энергию, необходимую для жизни и роста.

Она говорит, что ей просто повезло с работой. Так она обесценивает свою личность и гасит собственную энергию, необходимую для жизни и роста. Некоторые женщины уходят в гиперопеку. Пытаясь загладить несуществующую вину перед мужем, она берет на себя всю бытовую нагрузку, ухаживает за мужем, как за малолетним сыном, старается предугадать любое его желание. В общем, делает все, чтобы доказать, что она ему покорна.

Даже при такой заботе мужчина все равно чувствует себя уязвленным, и он включает механизмы психологической защиты. Зависть — это основной механизм, и он редко проявляется открыто. В основном он маскируется под упреки: «Ты перестала готовить», «Дома грязно», «Ты постоянно сидишь в телефоне», «Ты не уделяешь мне время». К этому добавляются язвительные шутки и демонстративное безразличие к делам жены.

Как перестроить семейную архитектуру, чтобы избежать проблем

Ни в коем случае не увольняйтесь с работы только потому, что вашему мужу она не нравится. Склеить семью можно и иными способами. Разберем несколько решений.

Разделите понятия мужественности и финансов

Главный страх мужчины — потерять авторитет и уважение в глазах любимой женщины. Заработав больше, женщина часто бессознательно переносит роль лидера из офиса в спальню и начинает разговаривать с мужем тоном топ-менеджера.

Решение: чаще напоминайте себе и ему, что любите его не за сумму на банковской карте.

«Мужская сила в семье выражается не только в оплате счетов. Это способность принимать решения, защищать, поддерживать, брать на себя ответственность в кризисные моменты. Дайте мужу поле для реализации этой силы. Если финансовое лидерство у вас, пусть лидерство в других ключевых сферах (например, в вопросах безопасности, ремонта, крупных планирований или воспитания детей) останется за ним», — советует Таня.

Перераспределите финансы в семье

Когда жена зарабатывает значительно больше, классический тип разделения бюджета не подходит. Перейдите на партнерскую схему. Самый хороший вариант при сильном дисбалансе доходов — пропорционально-раздельный бюджет.

Что нужно сделать: рассчитайте общую сумму, необходимую для жизни семьи (аренда, продукты, счета, дети), и вкладывайтесь не поровну, а в процентном соотношении от своих доходов (например, 70% от своей зарплаты вносите вы, и 70% — он). При этом у каждого остаются личные деньги, которыми человек распоряжается сам. Мужчина не должен просить у вас на бензин или подарок для вас же — это убивает личное достоинство.

Разберитесь с чувствами через диалог

Пытаться делать вид, что ничего не происходит — тупиковый путь. Напряжение будет только копиться.

Решение: начните разговор. Что-то вроде: «Мне важен мой успех, но ты и наши отношения для меня важнее. Я боюсь, что мой уровень дохода нас отдаляет. Что ты чувствуешь по этому поводу?» Дайте мужчине возможность высказать свою тревогу и убедите его, что все в порядке.

Празднуйте победы вместе

В паре все успехи должны быть общими. Если вы смогли заработать эти деньги, значит, в семье все было хорошо и спокойно. Превратите свои успехи в общие радости — устройте ужин, организуйте поездку, но сделайте так, чтобы это выглядело не как «милостыня» с вашей стороны, а как общая семейная победа.

И обязательно: подчеркивайте вклад партнера. Говорите: «Я смогла взять этот проект только потому, что знала: ты подстрахуешь меня с детьми», «Твоя вера в меня тогда очень помогла мне в проекте».

Деньги — это не просто бумажки. С их помощью можно вывести свою жизнь на новый уровень, но каким будет этот уровень, зависит от того, как оба партнера смотрят на успех друг друга. Чтобы деньги не создавали проблемы в отношениях, важно сразу обозначить свою позицию и определить зону ответственности каждого человека в семье.