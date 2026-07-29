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Россиян попросили не листать красивые объявления о квартирах бесцельно

Lenta.ru

Частый бесцельный просмотр объявлений о продаже красивых дорогих квартир в основном безвреден, если приносит радость, но стоит задуматься, если он занимает слишком много времени. Об этом рассказала клинический психолог Инна Паустовская, сообщает телеканал «360».

Психолог призвал не листать красивые объявления о квартирах бесцельно
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«Это компенсаторный механизм психики, дофаминовая подпитка. Мозгу неважно, реальное это обладание или фантазия о нем: просмотр картинок дает микровсплески дофамина», — пояснила Паустовская.

По словам специалиста, среди признаков того, что скроллинг вышел из-под контроля, — невозможность уснуть без него, жертвование ради него временем с близкими и понижение самооценки. В таких случаях с это привычкой стоит начать бороться.

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