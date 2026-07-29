Психолог рассказал, как снять раздражение, стоя в пробке

Некоторые водители в пробках испытывают сильные приступы раздражения. По словам психолога Александра Кичаева, снизить градус агрессии позволят дыхательные практики, громкое пение и подсчет других машин.

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— Стоять в пробке — занятие не из приятных. Минуты тянутся как резина, нервы натягиваются как струна, а в голове крутится одна мысль: «Ну когда же поедем?!». Знакомо? Не спешите злиться на весь мир и стучать по рулю. Пробка — это не только потеря времени, но и неожиданный шанс перезагрузиться, — отметил эксперт.

Начать стоит с дыхательных практик. По словам психолога, именно нормализация дыхания позволяет снизить уровень стресса в организме. Еще один способ переключить эмоции — музыка. Кичаев подчеркнул, что прослушивание любимых песен способно вызвать выброс эндорфинов.

В борьбе со стрессом также могут помочь различные игровые практики. Психолог посоветовал считать все встречные автомобили конкретного цвета, в конце поездки водитель даже сможет сформировать собственную забавную статистику, передает Life.ru.

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