Психотерапевт рассказала, почему усталость не всегда проходит после отдыха

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», почему усталость не всегда проходит после отдыха. Почувствовать усталость после напряжённой недели, недосыпа или периода высокой нагрузки — абсолютно нормально.

© Чемпионат.com

Организму требуется время, чтобы восстановиться, и несколько дней более спокойного режима, полноценный сон и снижение стресса обычно помогают вернуть привычный уровень энергии. Но бывает другая ситуация: человек отдыхает, высыпается, берёт отпуск, а ощущение постоянного истощения не проходит. В этом случае речь может идти уже не просто об усталости, а о симптоме, который требует внимания.

«Обычная усталость имеет понятную причину и проходит после восстановления. Если же человек месяцами чувствует нехватку сил, ему сложно выполнять привычные задачи, а отдых не приносит облегчения, важно разобраться, почему организм работает в режиме постоянного напряжения», — объясняет врач.

Хронической обычно называют усталость, которая сохраняется длительное время — как правило, несколько недель и более — и заметно влияет на качество жизни. Человек может отмечать снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, раздражительность, сонливость днём или ощущение, что даже простые дела требуют слишком больших усилий. При этом сама по себе усталость не является диагнозом. Это сигнал организма, за которым могут стоять самые разные причины.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.