Новый секс-фетиш начал набирать популярность

Вот уже второй год подряд увеличивается количество поисковых запросов, посвященных ягодичным складкам, заявила сексолог Сара Берри. Об этом новом фетише, который внезапно начал набирать популярность, она рассказала в разговоре с изданием Metropoles.

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По словам Берри, этот фетиш является продолжением давно известного интереса к ягодицам.

«Увлечение ягодицами существовало с тех пор, как появились люди. Многим людям нравятся такие вещи, как шлепанье, пуканье, копрофилия и фидеризм, а это значит, что у кого-то может быть и любое другое особое влечение, так или иначе касающееся ягодиц», — отметила она.

В свою очередь, глава отдела коммуникаций одного из сайтов для размещения взрослого контента Кэт Лигейт объяснила, что за последние десять лет вкусы пользователей существенно изменились.

«Раньше зрители искали контент по широким категориям, а сегодня они ищут моменты, части тела или ракурсы камеры, которые делают сцену идеально подходящей под их вкусы», — заявила она.

Ранее сексолог Олеся Мелехина рассказала, какие ошибки женщины совершают во время орального секса. Она посоветовала не напрягать язык, расслабить мышцы лица и шеи.