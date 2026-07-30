Правила хранения презервативов в жару

Сексолог Джемма Найс рассказала, какие правила нужно соблюдать в жару, чтобы презервативы не испортились. Способы правильно хранить средства контрацепции она раскрыла в беседе с изданием Metro.

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По словам Найс, презервативы нужно держать в прохладном и сухом месте дома, например, в ящике или шкафу. Важно, чтобы они находились вдали от прямых солнечных лучей. В жару не рекомендуется оставлять презервативы на несколько часов в автомобилях, на теплых подоконниках, в палатках или сумочках: перегрев увеличит риск того, что они порвутся во время использования.

Сексолог добавила, что средства контрацепции также не рекомендуется класть и в слишком холодные места, например, холодильник. Кроме того, они могут испортиться, если резко переместить их из очень холодного места в очень жаркое.

Сексолог Сара Мулиндва добавила, что испорченные презервативы можно распознать по некоторым внешним признакам.

«Хрупкая текстура, липкость, изменение цвета или поврежденная упаковка, означают, что продукт следует выбросить. Даже если очевидных изменений нет, но вы знаете, что продукт длительное время подвергался воздействию высоких температур, лучше и безопаснее всего заменить его», — заявила Мулиндва.

Ранее эндокринолог Олег Нанкин перечислил самые опасные алкогольные напитки в жару. При высоких температурах за окном он посоветовал отказаться от употребления водки.