Психологи опровергли миф о ежедневной продолжительности потребления интернета

Чрезмерное потребление интернета приводит к стрессу, ухудшению настроения и нарушает социализацию, подтвердило новое исследование, результаты которого увидели свет в журнале PLOS One. Однако признаком этого самого чрезмерного потребления служит вовсе не время, проведенное в сети.

Исследование проводил Университет Дуйсбурга-Эссена. Оно включило результаты анкетирования 900 взрослых немцев, каждый из которых за последние 12 месяцев хотя бы раз заметил за собой проблемное использование интернета (PUI). У этого явления есть четкие диагностические критерии, схожие с теми, по которым определяют другие формы аддиктивного поведения — ущерб другим занятиям, безуспешные попытки остановиться, обман близких и прочее.

В этом исследовании PUI изучалась в виде четырех разных типов онлайн-активностей (их может быть и больше):

видеоигры,

порнография,

соцсети,

онлайн-покупки.

Две недели участники каждый вечер заполняли дневники, где оценивали свое настроение, уровень стресса, силу искушения обратиться к проблемным онлайн-активностям, а также общее время, проведенное в интернете. В зависимости от частоты использования интернета их поведение классифицировали как патологическое, рискованное или непроблемное.

Чрезмерное потребление интернета — и его последствия

У респондентов с более тяжелыми формами PUI фиксировались худшее настроение, более высокий стресс, увеличенное время пребывания онлайн и более ощутимое пренебрежение другими жизненными аспектами. Основным драйвером, подталкивающим к непрерывному использованию сети, выступает именно искушение, а чувства удовольствия и облегчения закрепляют это поведение в качестве подкрепляющих факторов.

В среднем испытуемые проводили в интернете по 2,68 часа в сутки. При этом само по себе потраченное в онлайне время ничего не значит — 118 участников, у 16 из которых четко определена патологическая форма интернет-зависимости, вообще ни разу не зашли в сеть.

«Решающую роль играет не столько сам стресс или настроение, сколько сиюминутный порыв выйти в интернет — именно он определяет, будет ли человек вовлекаться в онлайн-активности и столкнется ли с их положительными или отрицательными последствиями. Именно понимание, почему человека тянет в виртуальную реальность в конкретный момент, может помочь в разработке более эффективных стратегий профилактики и лечения. Помощь в распознавании и контроле моментов искушения может дать больший эффект, чем работа только со стрессом или настроением», — пояснил психолог Андреас Элькер, ведущий автор исследования.

Полученные результаты подтвердили гипотезу авторов: по дневным показателям стресса, настроения и искушения действительно можно прогнозировать ежедневную интернет-активность человека, а также — во многом — ее последствия.

Когда интернет перестает приносить пользу

«Мы хотели бы обратить внимание на то, что лишь у небольшого процента пользователей формируются патологические паттерны. Интернет приносит радость, удовольствие и/или помогает снять стресс, обогащая нашу жизнь, — до тех пор, пока другие важные сферы не начинают систематически страдать. Речь идет не только о рабочих или бытовых обязанностях, но и о занятиях, которые, как достоверно известно, благотворно влияют на самочувствие и здоровье — физической активности, прогулках на свежем воздухе, встречах с друзьями», — добавила психолог Сильке М. Мюллер, соавтор работы.

Ранее проведенные исследования уже указывали на то, что у молодых людей с интернет-зависимостью происходит перестройка биохимии мозга, способная усиливать аддиктивное поведение. Эти изменения проявляются в работе сразу нескольких нейронных сетей, а также сопровождаются повышенной активностью определенных зон мозга в состоянии покоя.