Система архетипов: можно ли ею пользоваться для самоанализа

Психотерапевт Аглая Датешидзе рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», можно ли пользоваться системой архетипов для самоанализа. Хотя архетипы вряд ли можно считать научным способом описания личности, но они могут работать как метафора для размышлений о себе.

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«Типология даёт разрешение на свои особенности и, что важнее, на ограничения. В мире, где требуют быть гибким, продуктивным и экстравертным на совещаниях, фраза "у меня такой тип личности" звучит как легитимный щит. Лучший способ самопознания — это не определение типа раз и навсегда, а развитие способности замечать, как разные архетипы (и любые другие внутренние фигуры) проявляются в разных контекстах», — сказала эксперт.

Психологи советуют начинать процесс самопознания не с тестов на архетип, а с наблюдения за собой.