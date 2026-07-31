Люди в России назвали книжных персонажей, с которыми мечтают дружить

Лидером рейтинга, кого россияне считают примером дружбы, стала троица из вселенной Гарри Поттера. Об этом «Газете.Ru» сообщили в книжном сервисе Литрес.

Отношения Гарри, Рона и Гермионы назвали эталоном дружбы 62 % респондентов. На втором месте — Чебурашка и крокодил Гена (49 %), а тройку лидеров замыкают Маленький принц и Лис. В пятерку также вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон (40 %) и Кай с Гердой (25 %).

Среди героев, с кем россияне хотели бы дружить, снова лидируют персонажи Джоан Роулинг. Больше всего голосов получила Гермиона Грейнджер — 48 %. На втором месте — Гарри Поттер (40 %), на третьем — Маленький принц (38 %). Также в пятерку вошли Шерлок Холмс (37 %) и кот Бегемот из «Мастера и Маргариты» (31 %).

Аналитики также выяснили, что бсолютное большинство россиян (97 %) верят в настоящую дружбу. При этом 70 % отметили, что книги сильно повлияли на их представления о дружбе.

Среди лучших качеств в друзьях россияне выделяют честность (79 %), надежность (76 %) и умение слушать (72 %). Важными также считаются способность радоваться чужим успехам (68 %) и умение поддержать (64 %).

Ранее сообщалось, что Чебурашка и Джек Воробей оказались идеальными попутчиками для россиян.