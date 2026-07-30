Пять причин воспитать в себе здоровый эгоизм

Думать о других, быть скромнее... Многие из нас выросли с убеждением, что забота о себе — это почти преступление. Стоит сказать «нет», отказаться от лишней просьбы или выбрать собственные интересы, как внутри тут же просыпается противный внутренний голос, который спешит заклеймить сомнительным званием эгоистки.

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Но вот парадокс: люди, которые постоянно живут только ради других, редко становятся счастливее. Наоборот — они чаще выгорают, копят обиды, раздражаются по пустякам и однажды обнаруживают, что совершенно не понимают, чего сами хотят. Здоровый эгоизм — это не равнодушие, это умение помнить, что ваша жизнь тоже заслуживает вашего же внимания. Психолог Радмила Бакирова рассказала, почему этому стоит научиться.

Вы перестанете жить с постоянно разряженной батарейкой

Представьте телефон, который никогда не ставят на зарядку. От него требуют работать круглосуточно: звонить, фотографировать, показывать карты, открывать приложения — естественно, рано или поздно он просто выключится.

«С человеком происходит то же самое. Если постоянно отдавать время, силы, деньги и эмоции, не восполняя собственные ресурсы, организм однажды не выдержит. У кого-то это проявится хронической усталостью, у кого-то бессонницей, тревожностью или проблемами со здоровьем», — утверждает эксперт.

Здоровый эгоизм начинается с простого вопроса, хватает ли вам прямо сейчас ресурса и сил? Иногда лучшая помощь себе (и семье, кстати, тоже!) — не героически приготовить ужин или писать отчет с температурой под сорок, а лечь спать и дать организму восстановиться. Парадоксально, но человек, который умеет заботиться о себе, обычно оказывается гораздо полезнее окружающим, чем тот, кто постоянно живет на последнем проценте заряда.

Вы научитесь говорить «нет» без чувства вины

Очень многие соглашаются на неудобную для себя работу или бытовые действия не потому, что действительно хотят помочь, а потому что боятся кого-то разочаровать. Едут через весь город на помощь малознакомому человеку, одалживают деньги, которых самим не хватает. Терпят неудобства, лишь бы не показаться плохими.

Но каждое такое «да», сказанное против собственной воли, почти всегда означает одно большое «нет» самому себе. И чем чаще вы спасаете всех вокруг, тем сильнее окружающие начинают воспринимать это как норму. Здоровый эгоизм напоминает простую вещь: вы не обязаны соглашаться только потому, что вас попросили. Отказать можно спокойно, уважительно и без длинных оправданий. И мир, вопреки опасениям, не рухнет.

Отношения станут честнее

Есть распространенный миф, будто настоящая любовь — это постоянная жертвенность. На практике же отношения, построенные исключительно на самопожертвовании, редко бывают счастливыми.

«Когда человек годами молчит о своих желаниях, делает вид, что его все устраивает, и постоянно уступает, внутри постепенно накапливается раздражение. Именно так рождаются обиды, которые потом всплывают во время совершенно невинной ссоры про какую-нибудь немытую кружку», — говорит психолог.

Вы перестанете зависеть от чужого одобрения

Когда человек забывает о собственных интересах, он постепенно начинает жить оценками окружающих. Получается странная ситуация: собственная жизнь словно переходит в управление случайным людям, у каждого из которых свои представления о том, как на самом деле правильно. Но угодить всем невозможно: кто-то обязательно решит, что вы слишком мягкая. Другой — что слишком жесткая. Для одних вы будете слишком тихой, для других — слишком яркой. Здоровый эгоизм возвращает право быть главным человеком в собственной жизни.

Сначала помогите себе

Есть замечательная метафора, которую любят использовать стюардессы перед взлетом: при разгерметизации салона сначала наденьте кислородную маску на себя, а уже потом помогайте ребенку, потому, что потеряв сознание, вы уже никому не сможете помочь. Со здоровым эгоизмом все устроено точно так же, это умение помнить, что вы тоже человек. Со своими силами, желаниями, границами и правом на отдых. И кроме вас, о вас часто заботиться просто некому, давайте признаем правду.