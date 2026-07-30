Объяснена причина депрессивного настроения после отпуска

Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, почему возвращение к работе после отпуска часто сопровождается депрессивным настроением. О причинах так называемого постотпускного синдрома она поговорила с «Лентой.ру».

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«Возвращение к работе после отпуска часто вызывает стресс, потому что организм резко переключается из режима отдыха в режим нагрузки. За время отдыха меняются сон, питание, физическая активность, уровень общения и даже гормональный фон, а рабочий ритм требует быстро собрать внимание, дисциплину и эмоциональную устойчивость», — рассказала Крашкина.

Кроме того, по словам врача, во время отпуска обычно снижается уровень внутреннего напряжения, а после выхода на работу снова растут требования, дедлайны и количество решений, которые нужно принимать каждый день.

Она добавила, что на гормональном уровне развитие постотпускного синдрома связано с активацией стресс-системы. Когда возрастает напряжение, может повышаться уровень кортизола, а вместе с этим усиливаются раздражительность, утомляемость и ощущение, что включиться в работу слишком трудно. Если отпуск проходил в другом часовом поясе или если во время отдыха у человека сбился режим, адаптация становится еще сложнее, предупредила психотерапевт.

Ранее психолог Анна Сухова рассказала, что клиническая депрессия может долго оставаться незамеченной. Частыми скрытыми признаками болезни она назвала эмоциональное равнодушие, постоянный перфекционизм, раздражение из-за успехов других людей и стремление полностью уйти в работу.