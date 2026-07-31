Какие комплименты могут испортить знакомство

Неудачный комплимент может закончить знакомство ещё до того, как оно началось. Почти 60% женщин спокойно относятся к добрым словам о внешности - главное, чтобы они звучали без пошлости и фамильярности. А вот обращения вроде «детка», «пупсик», «кошечка» или «сладкая» многим кажутся слишком навязчивыми. Большинство опрошенных считают, что такие слова допустимы только между людьми, которые уже хорошо знакомы. Почему попытка проявить симпатию нередко даёт обратный эффект, Авторадио рассказала психолог Анна Хныкина:

"Любой комплимент, выражающий восторги, будь то физических или черт характера, будет неприятен в любом случае, потому что вы свои чувства привязываете, условно говоря, к частям тела. Комплименты почти всегда косяк. Потому что ты всегда выделяешь что-то из всего остального, и всё остальное тогда остаётся с вопросами. Про детку и пупсика — это нарушение границ через намеренное сокращение дистанции и уменьшение человека. Вообще любое касание человека. Когда тебя называют уменьшительно, вообще все вот эти зайки и вот это всё — это недопустимые вещи именно на первом свидании".

По данным исследования, самый безопасный вариант для начала общения - обратиться к человеку по имени и показать, что вы внимательно прочитали его анкету. А если девушка расстроена из-за того, что мужчина не заметил новую причёску или другие перемены во внешности, дело, скорее всего, не только в пропущенном комплименте. Как отмечает психолог, причина недовольства могла появиться в отношениях гораздо раньше.