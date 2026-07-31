Психолог Валентин Денисов‑Мельников раскрыл особенности поведения офисных доносчиков и дал рекомендации, как выстраивать с ними взаимодействие. По мнению эксперта, мотивация таких сотрудников далека от стремления восстановить справедливость или устранить неполадки — их главная цель состоит в том, чтобы произвести выгодное впечатление на руководство, сообщает «Абзац медиа».

Денисов‑Мельников поясняет, что распознать типичного доносчика можно по характерной модели поведения: вместо того чтобы урегулировать ситуацию напрямую, человек сразу обращается к начальству. Например, он может донести о трехминутном опоздании коллеги или передать руководству случайно оброненную в курилке фразу.

Ключевой маркер такого поведения — отсутствие попыток решить проблему на месте. Вместо фразы «Давай исправим эту ошибку» такой сотрудник предпочитает сразу идти «наверх». Его интересует не устранение недочетов, а демонстрация собственной полезности перед руководством.

При этом психолог подчеркивает необходимость разграничивать доносительство и добросовестное выполнение должностных обязанностей. Сообщение о серьезных нарушениях — таких как хищения, угрозы безопасности или критические ошибки — следует рассматривать не как стукачество, а как проявление ответственности и зрелого подхода к работе.

Эксперт также обратил внимание на типичные привычки офисных доносчиков: они пристально следят за окружающими, скрупулезно фиксируют мелкие недочеты, запоминают сказанные слова, время ухода с рабочего места и даже оттенки недовольства коллег. Внешне такой человек может выглядеть абсолютно нейтрально — сидеть рядом, пить чай, доброжелательно кивать, но позже выясняется, что руководство уже располагает сжатым пересказом недавней беседы.

В связи с этим Денисов‑Мельников советует сохранять с такими коллегами дистанцию и вести себя максимально осмотрительно. Важно избегать излишней откровенности, не делиться личными сведениями, воздерживаться от обсуждений руководства, других сотрудников и рабочих планов. Следует помнить, что любой разговор может быть зафиксирован и использован, поэтому лучше придерживаться нейтрального, делового тона в общении.