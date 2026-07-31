В каких случаях женщинам не стоит соглашаться на анальный секс

Женщинам дали касающийся анального секса важный совет
Колопроктолог Данило Муньос дал женщинам один важный совет, который касается анального секса. Его рекомендацию приводит издание Metropoles.
Муньос призвал женщин не рассматривать анальное отверстие в качестве подарка партнеру за те или иные заслуги. Дело в том, что согласие на этот вид секса только для демонстрации любви к мужчине не является по-настоящему свободным выбором, объяснил врач.
«В анальном сексе первостепенное значение имеет не техническая сторона вопроса, а согласие», — подчеркнул он.
Доктор также порекомендовал женщинам не соглашаться на этот вид близости из-за страха потерять партнера или его настойчивости. Кроме того, он посоветовал не пытаться использовать анальный секс как козырь в переговорах, чтобы избежать очередной ссоры.
Ранее сексолог Джемма Найс рассказала, как правильно хранить презервативы в жару. Она призвала держать средства контрацепции в прохладном и сухом месте.