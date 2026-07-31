Психолог объяснил, почему не стоит сравнивать себя с другими людьми

У каждого человека «своя точка старта».

Сопоставление с окружающими обусловлено эволюцией выживания, однако на практике не эффективно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Екатерина Тетерникова.

«Скажу, почему это сравнение неэффективно. Когда я на человека смотрю, ну вот он, например, сделал карьеру, а я никакая, ещё не заработала свой миллион долларов. Но мы понимаем, что есть всегда разная точка старта — это раз, один из одной семьи, а другой из другой. Мы никогда не знаем всей целостной картины — как воспитывали человека, чего вкладывали. Это эволюция выживания. Наш мозг всегда будет сравнивать, но когда я начала осматриваться, то тогда возник вопрос: цель моего осматривания? Чтобы что? Чтобы почувствовать себя спокойнее? Работает это? Чаще всего нет».

Ранее психолог Елена Соловьёва назвала возраст начала экзистенциального кризиса. Обычно он наступает в период между 35 и 50 годами.