Парижский синдром: почему отпуск мечты иногда заканчивается разочарованием

Мы все это проходили: месяцы планирования, десятки вкладок в браузере с отелями, предвкушение, которое греет душу. И вот — долгожданный отпуск. Но вместо эйфории на второй день накрывает странная апатия, раздражение или чувство, что «все не то». Почему так происходит?

Вместе с Анастасией Валуевой, психотехнологом, гипнокоучем и экспертом по работе с подсознанием, разбираемся, что такое «парижский синдром», почему идеальный отпуск может закончиться разочарованием и при чем здесь особенности работы нашей психики.

Откуда появился термин «парижский синдром»?

Давайте для начала разберемся, откуда вообще появился этот термин. Он пришел из психиатрии. Термин возник в 1980-х годах, когда один японский психиатр, работавший в парижской больнице, заметил необычную закономерность. После приезда в Париж некоторые японские туристы обращались за психиатрической помощью. У них наблюдались такие симптомы, как тревога, панические приступы, чувство нереальности происходящего, дереализация, деперсонализация. Иногда возникали даже бредовые идеи и галлюцинации.

Врач пришел к выводу, что причиной становится не сам город и не сам Париж, а резкое столкновение идеализированного образа Парижа с реальностью. К этому добавлялись культурный шок, языковой барьер, физическое переутомление после перелета и другие стрессовые факторы.

Почему именно японцы?

«Во-первых, в японской культуре Париж представлен как идеальный город романтики, красоты, высокой моды и безупречной эстетики. Во-вторых, между японской и французской культурами существует очень большой разрыв в привычных моделях общения. Сдержанность японцев сталкивалась с более прямолинейной и формализованной французской коммуникацией. Именно сочетание этих факторов — усталости, стресса и культурных различий — приводило к когнитивному диссонансу, разрыву привычных представлений и краху иллюзий», — подчеркивает Анастасия.

Несмотря на название, парижский синдром не является самостоятельным диагнозом в международной классификации психических расстройств. Большинство специалистов рассматривают его как достаточно редкое проявление острой стрессовой реакции, связанной прежде всего с разрушением идеализированной внутренней модели мира.

Париж — лишь триггер

Париж — это всего лишь триггер. Основная причина находится в психике самого человека. Как и в случае с японскими туристами, человек сталкивается с разрушением своих ожиданий. Реальность не совпадает с внутренней картиной мира.

«Любой человек живет не в объективной реальности, а в собственной карте мира. Эта карта формируется благодаря родителям, культуре, фильмам, книгам, мультфильмам, рекламе, социальным сетям, социальному окружению. Огромное количество установок закладывается еще в детстве. Затем к этому добавляется личный опыт человека и, конечно, собственные фантазии. Мы все прекрасно умеем достраивать реальность. Поэтому, когда мы слышим слово „Париж“, психика редко представляет настоящий город. Она создает внутренний символ, наполненный ассоциациями», — подчеркивает гипнокоуч.

Что мы знаем о Париже? Это город любви, красоты, счастья, идеальных отношений, романтики, новой жизни. Так возникает идеальная психическая конструкция. Но когда человек приезжает туда, он сталкивается с шумом, грязью, очередями, бездомными, грубостью, усталостью, а иногда даже с крысами. И тогда рушится не Париж. Рушится внутренняя модель мира.

Почему разочарование бывает настолько сильным

Психика очень не любит разрушение собственных моделей. Здесь можно выделить несколько психологических слоев.

Первый — ожидание. Человек заранее уверен: «Вот приеду в Париж — наконец почувствую счастье». Он начинает связывать свое внутреннее состояние с конкретным местом.

Второй слой — проекция. На город проецируются собственные внутренние дефициты: нехватка любви, романтики, признания, свободы. Психика начинает верить, что, оказавшись в Париже, внутри человека что-то автоматически изменится.

Третий слой — разрушение иллюзии. Когда фантазия сталкивается с фактами, возникает когнитивный конфликт. Старая картина мира говорила: «Там все прекрасно». Новая показывает: «Все совсем не так».

«Если психика гибкая, она быстро перестраивает свою карту мира под новые обстоятельства. Если же человек тревожный, склонный к перфекционизму или очень долго жил ожиданием этой поездки, появляется ощущение: „Меня обманули“», — замечает Анастасия.

Почему это происходит не со всеми?

Подобная реакция возникает далеко не у каждого. Все зависит от устойчивости психики.

Наиболее уязвимы люди, у которых присутствуют:

идеализация;

высокая внушаемость;

хроническая тревога;

эмоциональное истощение;

накопленные ожидания;

сильная потребность в чуде;

ожидание помощи извне;

отсутствие внутренней опоры.

«Для такого человека путешествие становится своеобразной психологической инвестицией. Он переносит свои надежды на город. Возникает убеждение: если там все окажется идеальным, значит и моя жизнь изменится. Здесь включается практически магическое, детское мышление», — рассказывает гипнокоуч.

Главная ошибка психики

Главная ошибка заключается в том, что психика пытается решить внутреннюю задачу внешним способом. Классическая подмена понятий. Если человеку одиноко, психика предлагает решение: «Надо поехать в Париж».

Анастасия:

«Хотя настоящий запрос звучит совершенно иначе: мне необходимо установить контакт с собой, научиться строить близкие отношения, почувствовать внутреннюю наполненность независимо от декораций».

Какие вопросы стоит задать себе перед поездкой?

Поэтому очень важно заранее включать осознанность и задавать себе простой вопрос:

«Чего именно я хочу получить от этой поездки?»

И если честно посмотреть внутрь себя, скорее всего обнаружатся гораздо более глубокие ожидания.

Например:

почувствовать себя любимым;

начать новую жизнь;

избавиться от внутренней пустоты;

доказать себе собственную успешность.

И тогда становится понятно, зачем человек вообще едет. На самом деле он едет не за городом. Он едет за новым внутренним состоянием.

Встреча с реальностью

Чем сильнее идеализация объекта, тем болезненнее встреча с реальностью. Психологически зрелый человек путешествует не для того, чтобы изменить себя с помощью города. Он путешествует, чтобы встретиться с новой культурой, расширить свой опыт и увидеть мир таким, какой он есть.

«Именно отсутствие жестких ожиданий делает путешествие источником радости, а не разочарования. Важно понимать свои истинные потребности», — подчеркивает специалист.

Парижский синдром — это не болезнь путешественников. Это момент, когда психика теряет красивую иллюзию и вынуждена заменить ее более реалистичной картиной мира.

Для кого-то этот процесс становится сильным стрессом. Для других — важным этапом психологического взросления.