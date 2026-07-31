Психолог объяснила, как не сравнивать себя с другими в соцсетях

Ведение соцсетей заменило ведение дневников, которые были тайной, а страница в соцсетях выставляется напоказ и ведет к тому, что люди сравнивают себя с другими. Часто наблюдателю кажется, что чужая жизнь интереснее. О том, к чему такое сравнение ведет и как научиться не терять уверенность в себе, рассказала психолог Юлия Синютина изданию aif.ru.

Во-первых, напоминает психолог, картинка в соцсетях не совпадает с реальностью. Выкладывая посты, люди стараются показать себя лучше, чем они есть. Они используют фильтры для фото, пишут только о хорошем. Социологи называют это "золотой пылью": когда человек сознательно делает свою историю ярче, чем на самом деле. И получается, что наблюдатель сравнивает свою обычную жизнь с чужой отретушированной картинкой.

И чтобы не навредить себе, эксперт рекомендует сравнивать себя с реальными людьми, а не с их виртуальными образами. Второй совет - применять фильтры соцсетей и к себе, тогда идет сравнение двух придуманных картинок, что уравновешивает ситуацию, делая ее ироничной. И учит отделять вымысел от правды, попутно повышая самооценку.