Психиатр объяснил, как час прогулки с собакой в день «перезагружает» мозг

Прогулки с питомцами помогают улучшить не только физическое, но и ментальное здоровье. Как именно, «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта, кандидата медицинских наук Евгения Фомина.

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Как контакт с питомцем влияет на стресс

Специалист рассказал, что тактильный контакт с питомцем, например поглаживания и объятия, способствуют выработке гормонов удовольствия, что улучшает физическое и эмоциональное самочувствие. Кроме того, собака отлично переключает внимание человека на себя.

Если до прихода домой у него было какое-то тревожное состояние, стресс, то встреча с собакой помогает ему переключиться и настроиться на более позитивный, здоровый эмоциональный лад. Человек думает уже не о финансовых отчетах и дедлайнах, а о том, как себя чувствует его питомец, который радуется его приходу и также испытывает эти эмоции, — отметил Фомин.

Как гулять с пользой

По словам эксперта, сама по себе прогулка уже полезна:

физическая активность благотворно влияет на самочувствие: она успокаивает, снижает уровень тревожности и повышает настроение;

ее можно рассматривать как фитнес, ведь за час довольно легко пройти рекомендованные врачами семь–восемь тысяч шагов;

также это отличный способ переключить фокус внимания.

Где лучше гулять?

Любая прогулка в любом месте — у дома, в парке, в лесу, у водоемов — пойдет на пользу психическому состоянию, но природа, конечно, всегда предпочтительнее, подчеркнул эксперт. Именно там удается посмотреть на те или иные вопросы с другой точки зрения.

Стоит ли гулять в наушниках?

Некоторые люди предпочитают во время прогулок с питомцем слушать что-либо в наушниках. По мнению Фомина, если человек подбирает приятную и комфортную музыку, которая ему нравится и успокаивает его, то это прослушивание может настроить его на позитивный лад. Однако прогулка потеряет пользу, если:

слушать подкасты

тревожные новости;

что-то связанное с работой;

постоянно проверять уведомления в телефоне.

Все, что заставляет человека тревожиться, нервничать, испытывать ощущение несправедливости или беспомощности, — будет отягощать ситуацию и сводить пользу от прогулки на нет, — предупредил собеседник «ВМ». — Предпочтение лучше отдать музыке, которая вызывает приятные чувства.

Кроме того, важно помнить о бдительности в городе: надевать наушник только на одно ухо или использовать устройства без шумоподавления, подчеркнул эксперт.

Когда и сколько лучше гулять?

Что касается наиболее подходящего для прогулки времени суток с точки зрения влияния на психологическое состояние, то все может быть индивидуально, заметил специалист. Например, утром расслабление могут «украсть» мысли о предстоящем рабочем дне. С другой стороны, если человек будет целенаправленно вставать рано утром, чтобы уделить прогулке с собакой час, то это станет для него ритуалом и «сделает» весь его последующий день.

Часто люди просыпаются уже с тревогой: будильник выдергивает их из сна в реальность, где их ждут какие-то проблемы и задачи, которые нужно решить. Все это повергает в стресс. Но если проснуться заранее, заложив в свой «план на утро» час на прогулку с собакой, то это позволит создать хорошее настроение на весь день. Если человек проведет прекрасное утро под приятную для него музыку, то это и будет его наилучшее время суток для прогулки, — объяснил психотерапевт.

Для других людей идеальным временем для прогулки может стать вечер, когда можно «выгрузить» все проблемы и задачи на уровень бессознательного, пройтись и подойти ко сну с «чистым» мозгом, чтобы сон был спокойным и глубоким, добавил психолог.

Длительность прогулки может быть любой, но пользу принесет как минимум час. А максимум может быть любым: если для вас и питомца это будет под силу, то можно гулять и восемь, и десять часов, — заключил Фомин.

Для летних прогулок с четвероногими друзьями лучше всего подойдут большие зеленые зоны с естественной тенью, лесными тропами и доступом к воде. Там получится укрыться от жары и комфортно провести время на природе. Где погулять в Москве и Подмосковье — в материале «ВМ».