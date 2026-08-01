Что на самом деле может стоять за привычкой хранить старые вещи

Психиатр Вячеслав Кисов в рубрике «Теперь вы знаете» рассказал, что на самом деле стоит за привычкой хранить старые вещи. Синдром может развиться на фоне тяжелых стрессовых событий: например, смерти близкого, развода, увольнения и тому подобное. Иногда его корни в семейной привычке к бережливости и экономии. Пожилые, пережившие голод и лишения, могут опасаться, что снова наступит дефицит, а у них нет никаких запасов.

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«Молодые люди тоже могут страдать от патологического накопительства. Чаще всего это больше связано с наличием у человека определённых психических расстройств. Например, депрессивные и тревожно-депрессивные состояния сопровождаются снижением энергетического потенциала. В таком случае простые задачи в виде уборки, наведения порядка, а также выноса мусора становятся порой невыполнимыми», — сказал эксперт.

В таких случаях беспорядок накапливается постепенно и перерастает в хаос. Человек, глядя на это, может почувствовать бессилие, и его депрессивное состояние только усилится.