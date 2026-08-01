Психиатр объяснил, как отсутствие планов влияет на чувство тревоги

Психолог Марина Калюжная в разговоре с «Чемпионатом» объяснила, что тревога из-за отсутствия планов — абсолютно нормальное ощущение. Мозг постоянно прогнозирует, что будет дальше, а когда прогноза нет — он воспринимает «пустоту» как угрозу. Для древних структур мозга неизвестность и опасность — почти одно и то же.

© Чемпионат.com

Получается, нет плана — нет прогноза, тело держит кортизол на взводе, будто вот-вот придётся убегать, хотя бежать некуда. У части людей это доходит до состояния, похожего на лёгкую ломку, а именно у тех, кто годами жил в режиме постоянной занятости.

Без задач и списков нервная система теряет привычную дозу стимуляции и начинает паниковать от «тишины». Тревога от «пустого» дня сильнее у тревожно-мнительных людей, потому что у них и так дефицит ощущения контроля, а наличие плана — костыль, который сохранял иллюзию власти над ситуацией.