Как связаны корпоративы и депрессия

После летних корпоративов и традиционных пятничных встреч с коллегами психотерапевты фиксируют увеличение числа обращений за психологической помощью. Одной из причин называют служебные романы и случайные интимные связи, которые нередко происходят после корпоративов с алкоголем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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Спиртное снижает внутренние барьеры, из-за чего давние симпатии к коллегам могут перерасти в близость. Особенно сложной ситуация становится, если один из участников отношений состоит в браке. Как утверждается, мужчины после подобных эпизодов чаще испытывают чувство вины и неловкости. На консультациях они признаются, что не знают, как продолжать работать рядом с коллегой, и испытывают сильный стыд.

Женщин, по словам психотерапевтов, больше беспокоит отношение окружающих и возможное осуждение со стороны коллектива. Они переживают, что потеряли уважение в глазах коллег или партнера. В отдельных случаях подобные истории приводят к серьезным конфликтам в коллективе и даже увольнению.

Специалисты рекомендуют не зацикливаться на произошедшем и не заниматься постоянным самобичеванием. По их словам, это может усилить стресс и стать причиной невротизации или развития расстройства адаптации.

Ранее психолог Валентин Денисов‑Мельников рассказал, как вычислить доносчика в офисе и о чем нельзя с ним разговаривать. По мнению эксперта, мотивация таких сотрудников далека от стремления восстановить справедливость или устранить неполадки их главная цель состоит в том, чтобы произвести выгодное впечатление на руководство.