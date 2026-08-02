Почему «мыльницы» и MP3-плееры вновь стали популярными

Молодые люди якобы массово начали скупать МР3-плееры и цифровые фотоаппараты «мыльницы». «Вечерняя Москва» проверила, действительно ли это так.

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Еще недавно казалось, что эпоха плееров и цифровых фотоаппаратов-мыльниц ушла. Их вытеснили смартфоны, которые заменили сразу несколько устройств. Но этой весной соцсети захлестнула волна роликов о возвращении ретрогаджетов. Пользователи сети до сих пор рассказывают, что покупают отдельные плееры для музыки. Это позволяет слушать любимые композиции без бесконечных уведомлений. А компактные камеры позволяют делать трендовые снимки с особой атмосферой. По данным крупных продавцов электроники, еще в 2025 году продажи портативных медиаплееров в России выросли на 83 процента, а в первом квартале 2026 года — еще почти на 48 процентов. Вторичный рынок тоже оживился: продажи таких устройств увеличились более чем на 50 процентов.

Это заметно и на площадках с объявлениями. Здесь все чаще предлагают плееры и цифровые фотоаппараты прошлых лет. Среди самых востребованных — iPod Classic, Walkman компании «Сони», а также цифровые «мыльницы» «Кэнон», «Сони», «Никон» и «Фуджифильм». Покупателей ретротехники, коллекционеров и тех, кто хочет хотя бы ненадолго отказаться от смартфона, привлекают хорошее состояние техники, оригинальная комплектация.

«Плееры стали спрашивать заметно чаще, чем год назад. Но сказать, что все распродано моментально, нельзя. В основном интересуются iPod Classic и Walkman компании "Сони"», — рассказал корреспонденту продавец подержанной электроники Сергей.

В магазине техники с пробегом также подтверждают: спрос есть, но пока он остается нишевым.

«Покупатели сейчас делятся на две категории. Одни специально охотятся за подержанными "шедеврами" известных компаний. Другие выбирают новые бюджетные плееры для спорта, прогулок или поездок, когда хочется оставить смартфон в кармане и просто слушать музыку», — рассказали в магазине техники с пробегом.

Не остаются без внимания и фотоаппараты. Продавцы цифровой техники утверждают, что «мыльницы» сейчас спрашивают регулярно. Покупателям нравится снимок со вспышкой и картинка, которая сразу напоминает фотографии из 2000-х. Особенно быстро разбирают компактные модели известных производителей. Психолог Алина Солдатенкова считает, что интерес к ретрогаджетам связан не только с ностальгией, но и цикличностью моды.

«Мне очень нравится это явление. Сегодня снова становится модным все, что связано с культурой СССР и началом 2000-х. История циклична, поэтому многие вещи возвращаются. МР3-плеер удобен тем, что долго держит заряд, а в мире высоких технологий это очень ценно. Людей привлекает не только связь с прошлым, но и возможность отложить смартфон в сторону, не думать о нем», — отметила Алина Солдатенкова.

Вывод оказался простым: вирусные ролики не обманывают, но немного преувеличивают масштаб явления. Интерес к плеерам и цифровым фотоаппаратам действительно растет, что подтверждают и статистика продаж, и сами продавцы. Однако пока это скорее нишевое увлечение, чем массовое возвращение техники из прошлого.

Ничто не уходит бесследно

Помимо плееров и цифровых «мыльниц», в последние годы возвращается интерес и к другим вещам из прошлого. Например, снова становятся востребованными виниловые пластинки и проигрыватели, кнопочные телефоны и бумажные ежедневники. Молодежь обращает внимание на одежду в стиле 1990-х и 2000-х годов, пленочные фотоаппараты, настольные игры и печатные книги. Многие выбирают такие вещи не только из-за ностальгии, но и как способ уйти от постоянной цифровой нагрузки. Простые устройства без лишних функций воспринимаются как возможность сделать паузу от бесконечного потока информации. При этом старые технологии часто получают новую жизнь благодаря современным пользователям: их покупают не только те, кто застал эти вещи в прошлом, но и те, кто впервые знакомится с ними сегодня.

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