Как пережить расставание после курортного романа

Курортный роман — это новые впечатления, ощущение свободы и та самая легкость, которая в будничной суете кажется почти забытой. Когда отпуск заканчивается, а вместе с ним растворяется и эта особенная атмосфера. На смену эйфории нередко приходит грусть. Расставаться с ярким опытом всегда непросто. Вместе с психологом Игорем Алферовым разбираемся, как бережно пройти через этот период.

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Дайте себе право на эмоции

Первое и самое важное — разрешить себе чувствовать. Не нужно торопиться «взять себя в руки». Эмоции не бывают «неправильными». Если сейчас хочется грустить, значит, так нужно вашей психике, чтобы пережить произошедшее. Проговорите свои чувства вслух или запишите их в дневник.

«Тоска пройдет, а ощущение "я могу чувствовать" останется. Если вам грустно, значит, в вас есть глубина и способность к переживанию. Это не слабость, а ресурс», — говорит психолог.

Разделите «человека» и «состояние рядом с ним»

Мы влюбляемся не только в партнера, но и в то, какими становимся рядом с ним. И часто именно это состояние мы потом и оплакиваем сильнее всего.

«Вы влюбились не просто в человека, а в ту версию себя, которую он в вас пробудил (расслабленную, открытую, живую). Когда реальность возвращается, потеря ощущается двойной. Мы часто путаем тоску по человеку с тоской по собственному ощущению себя в тех обстоятельствах», — предупреждает Игорь Алферов.

Поэтому важно задать себе несколько честных вопросов: что так сильно меня привлекало в этих отношениях — человек или мое состояние рядом с ним?

Верните себе «отпускное состояние»

Вместо того чтобы пытаться удержать человека, попробуйте удержать то, что он в вас пробудил: легкость, спонтанность, право на удовольствие, ощущение собственной привлекательности.

«Что вы делали там, чтобы быть счастливой? Купались, танцевали, молчали у моря? Привнесите хотя бы 10% этого в повседневность. Вы можете быть этой версией себя не только в отпуске», — говорит психолог.

Осознайте, какой дефицит роман закрывал

Иногда курортные романы становятся способом компенсировать внутренний дефицит (усталость, одиночество, нехватку внимания). Спросите себя: чего мне особенно не хватало в последнее время? Как я могу вернуть эти ощущения в свою обычную жизнь, но уже без привязки к другому человеку?

Уберите триггеры

Пока эмоции еще очень свежие, любые напоминания о человеке будут бередить рану. Полностью прекратите переписку. Удалите сообщения, отпишитесь от человека в соцсетях, уберите из поля зрения совместные фото и подарки. Не проверяйте статусы, лайки и истории. Это создает ложное ощущение контроля, но на деле только усиливает зависимость от чужих действий.

Дистанция — это не про «забыть любой ценой», а про то, чтобы дать себе пространство для восстановления.

Направьте энергию в созидательное русло

Когда эмоции бьют через край, лучше не оставаться в пассивном ожидании, а дать этой энергии выход. Подойдет любая деятельность, которая требует концентрации и физических усилий: спорт, творчество, ремонт, уборка, волонтерство. Главное, чтобы действие было про вас и для вас, а не про попытку что‑то доказать бывшему партнеру.

Снимите «корону» с образа партнера

Идеализация — естественная часть влюбленности, особенно в условиях отпуска, когда видны только лучшие стороны человека. Чтобы вернуть трезвый взгляд, полезно вспомнить реальные, а не выдуманные черты партнера. Например, его привычки, которые вас раздражали, моменты, когда он был невнимателен, ситуации, где проявлялись его слабости.

Это не про то, чтобы очернить человека, а про то, чтобы увидеть его целостно. Не как «принца из сказки», а как обычного живого человека со своими достоинствами и недостатками.

Иногда самостоятельно справиться с эмоциями бывает тяжело. Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалисту. Помните, расставание — это сложный процесс. И чем бережнее вы относитесь к себе в этот период, тем быстрее сможете снова почувствовать вкус к жизни.