Без права на несовершенство: почему люди одержимы перфекционизмом

Еще десять лет назад перфекционистом называли человека, который перепроверяет отчет перед отправкой или расставляет книги по цвету обложки. Сегодня этот термин описывает состояние на грани психологического выгорания. Современный перфекционизм мутировал. Это больше не стремление сделать работу хорошо, а тотальная, изматывающая гонка за недостижимым идеалом во всех сферах жизни сразу. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Алеси Давыдовой, чем опасен перфекционизм и как с ним бороться.

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По ее словам, можно заметить, что сегодня быть просто «нормальным» как будто уже недостаточно.

«Человек должен быть продуктивным, осознанным, успешным, красивым, спокойным, стройным. Все успевать во всех сферах жизни. Именно так сегодня выглядит современный перфекционизм», — сказала она.

Эксперт объяснила, что перфекционизм — это стремление делать все идеально и болезненное переживание любых ошибок, несовершенства или несоответствия своим ожиданиям.

«На первый взгляд, кажется, что это хорошее качество. Но проблема начинается там, где желание сделать хорошо превращается в невозможность начать, завершить или позволить себе ошибиться», — говорит Давыдова.

Специалист объяснила, что очень важно не путать перфекционизм с ответственностью.

«Ответственный человек может начать дело, сделать его качественно, получить опыт и двигаться дальше. А перфекционист может месяцами готовиться, переделывать, сомневаться и так и не начать. Наверняка многие ловили себя на подобных мыслях: "Я еще недостаточно знаю", "Сначала пройду еще один курс", "Сначала похудею", "Сначала наведу порядок, а потом разрешу себе отдых". Кажется, что это ответственность, но очень часто это страх сделать недостаточно хорошо», — сообщила собеседница «ВМ».

По ее мнению, если раньше перфекционизм чаще проявлялся как желание сделать работу максимально качественно, то сегодня он выглядит совсем иначе. Современный человек живет с постоянным ощущением: «Я недостаточно».

«Это происходит, потому что сейчас мы живем в совершенно другом мире. Раньше ребенок сравнивал себя с одноклассниками. А сейчас взрослый человек сравнивает себя с миллионами людей по всему миру. Мы открываем социальные сети и видим чужие лучшие моменты. Кто-то открыл бизнес, кто-то похудел, кто-то путешествует, кто-то идеально воспитывает детей. Мы сравниваем свою обычную жизнь с чужой витриной», — сказала она.

Есть еще одна причина, о которой редко говорят. Раньше требования к человеку предъявляли родители, учителя, начальник. Сегодня к ним добавился весь интернет:

«Каждый день нам рассказывают, как правильно питаться, работать, воспитывать детей, отдыхать, строить отношения, вести блог и развиваться. Современный человек перестал жить в мире требований нескольких значимых людей. Он начал жить в мире требований миллионов людей одновременно. Неудивительно, что появляется ощущение: "Со мной опять что-то не так"».

Психолог объяснила, что за перфекционизмом очень часто скрываются не высокие стандарты, а страх ошибки, критики, осуждения и ощущение собственной недостаточности.

«Перфекционистами не рождаются, ими становятся. Чаще всего все начинается еще в детстве, когда ребенка любят за достижения, замечают в первую очередь ошибки или постоянно сравнивают с другими. Постепенно внутренний голос родителей превращается во внутреннего критика, который даже во взрослом возрасте продолжает повторять: "Можно было лучше"», — говорит Давыдова.

По ее словам, цена такого отношения к себе очень высокая. Человек откладывает важные решения, боится проявляться, не просит достойную оплату за свою работу, не разрешает себе отдыхать и редко бывает доволен собой, даже когда объективно все получается.

«Важно разрешить себе ошибаться. Каждый человек, которым вы восхищаетесь сегодня, когда-то тоже был новичком. Перфекционизм обещает безопасность, но на самом деле делает нас заложниками постоянной гонки. Гораздо важнее не идеальность, а движение вперед, даже маленькими шагам. Ведь жизнь — это не конкурс на звание самого идеального человека, а возможность быть собой», — заключила специалист.

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