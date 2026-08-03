Эксперт разъяснил, почему важно научиться спорить

Коуч Елена Сельвич рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», почему важно научиться спорить. По её словам, только настоящий спор имеет принципиальную иную цель: не победить собеседника, а приблизиться к более точному пониманию реальности.

© Чемпионат.com

«Умение спорить начинается не с техники аргументации. Оно начинается с внутренней устойчивости — способности выдержать тот факт, что другой человек может остаться с вами не согласен, это не разрушит ни вашу ценность, ни вашу идентичность», — сказала эксперт.

После хорошего спора выигрывают оба. Даже если один из участников изменил свою точку зрения, потому что взамен он получил более точную картину мира. После плохого проигрывают оба, даже если один формально одержал победу. Вместе с ней он часто теряет возможность быть услышанным в следующий раз.