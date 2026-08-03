Озвучены скрытые причины спада рождаемости

Александр Федорович в пресс-центре НСН призвал не ограничиваться запретительными мерами, а подходить к вопросу улучшения демографии системно, уделяя внимание поддержке пары в целом.

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Врач-психиатр Александр Федорович в пресс-центре НСН подчеркнул, что проблема репродуктивного поведения и снижения рождаемости носит комплексный характер и не сводится к статистике абортов.

«Любое действие предполагает наличие причины и получение какого‑то результата. Сокращение числа абортов — очень относительный показатель, ведь беременность и роды — это не только ведение беременности и родоразрешение, а целый сложный комплекс. Основная проблема в этой сфере носит социальный и психологический характер. Когда женщина готова заводить детей? Когда у неё есть муж, способный буквально прокормить семью, и уверенность в завтрашнем дне. Нестабильность не позволяет семьям формироваться. В основе лежит пара, поэтому нужно поддерживать не только женщину, но и пару в целом. Материнство и детство словно представляют собой изолированную структуру, которая существует как будто сама по себе. Вопрос довольно ёмкий. Понятие "семья" — это не женщина с ребёнком, это, как правило, три человека и более. Мы теряемся в дефинициях. Запрет абортов не решит никаких проблем. В каких‑то единичных случаях, может быть, да, но если мы говорим о глобальной ситуации, то этого не произойдёт. А где у нас мужское здоровье? За последние 20 лет уровень тестостерона у молодых мужчин в возрасте от 20 до 35 лет упал почти в два раза. О каких абортах мы говорим? Этот вопрос очень комплексный. Решать его нужно совсем по‑другому», — сказал собеседник НСН.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН отметила устойчивую тенденцию к снижению числа абортов и расценила это как результат системной работы Минздрава, подчеркнув, что эффект от принимаемых мер становится всё более заметным.