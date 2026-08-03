Невролог рассказал, какие сны появляются в конце жизни

Перед смертью многие люди видят сны, в которых встречаются с умершими родственниками или другими близкими людьми, а также с питомцами. Об этом рассказал невролог Крис Керр в интервью The Times.

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Врач на протяжении нескольких десятилетий изучал сны, которые появляются в конце жизни. По его словам, чаще всего пациенты рассказывают, что встречались в сновидениях с самыми важными людьми в своей жизни, нередко с теми, кого потеряли еще в детстве.

«Это означает, что мы не покидаем этот мир в одиночестве, а вместе с родителем, братом, сестрой или любимым питомцем», — отметил Керр.

Специалист считает, что такие переживания помогают человеку легче принять происходящее и справиться с чувством одиночества в последние часы жизни. При этом он подчеркивает, что подобные явления требуют дальнейшего изучения, а их точный механизм пока остается неизвестным.

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