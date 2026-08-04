Секс пары прервался в самом разгаре по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Pretty-princess6969 рассказала, как ее секс с новым молодым человеком был прерван в самом разгаре по неожиданной причине. Как выяснила «Лента.ру», это случилось после того, как девушка чихнула, ударила партнера коленом и испустила кишечные газы.

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«После пары бокалов мы наконец-то отправились к нему домой, выключили свет и все шло как нельзя лучше: я сверху, нам обоим это нравится, и вдруг я чувствую, как во мне нарастает самый сильный чих в моей жизни. Я пытаюсь сдержать его, словно от этого зависит мое достоинство, но терплю сокрушительное поражение. Я чихнула настолько сильно, что напряглась, он выскользнул из меня, и мое колено резко рванулось вперед и ударило его прямо в живот. В тот же самый момент из меня с грохотом вышли и эхом разнеслись по комнате кишечные газы», — написала девушка.

Партнеры замерли. Единственными следами случившего были всхлипы девушки и характерный запах, повисший в воздухе. Спустя несколько секунд гнетущей тишины молодой человек уточнил: «Ты только что чихнула и пукнула?»

«Я попыталась сохранить спокойствие и ответила, попытавшись сделать максимально непринужденный и сексуальный голос: "Может быть". Получилось так, как это сделала бы умирающая лягушка. Он начал так сильно смеяться, что не мог дышать, отчего я тоже рассмеялась, и это повторилось, [газы снова вышли]. На этот раз тише, но все равно очень заметно. Мы не закончили. Я одевалась в полном молчании, пока он все вытирал слезы от смеха», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о неожиданном последствии привычки заниматься сексом со своим партнером в его машине. По словам девушки, ей некомфортно делать это у себя дома, так как она ухаживает за тяжело больной бабушкой.