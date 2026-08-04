Почему ваша личность меняется сильнее, чем вы думаете

Люди привыкли считать характер очень устойчивым. Мы можем сменить профессию, круг общения, привычки и образ жизни, однако личность будто бы остается прежней. Новое масштабное исследование показало, что это представление далеко от реальности. Черты личности продолжают заметно меняться с подросткового возраста до глубокой старости. По масштабу эти изменения сопоставимы с переменами в здоровье, доходе, самооценке и удовлетворенности жизнью. К такому выводу пришло исследование, вышедшее в журнале Communications Psychology.

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Каким люди представляют свой характер

Авторы работы сосредоточились на так называемой «Большой пятерке» — пяти базовых характеристиках личности. К ним относятся экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость новому опыту.

Сначала исследователи опросили 887 жителей США. Участникам предложили оценить, насколько сильно с 15 до 90 лет меняются 25 различных характеристик человека. Кроме черт личности в список вошли доход, физическое здоровье, самооценка, одиночество, удовлетворенность жизнью, качество сна, частота общения и занятий спортом.

Респонденты назвали черты «Большой пятерки» одними из самых стабильных характеристик. Особенно неизменными им казались экстраверсия и невротизм. Даже добросовестность, которую участники признали наиболее изменчивой чертой характера, воспринималась как более постоянная, чем большинство других сторон жизни.

Что показали наблюдения за 166 тысячами человек

Затем ученые проверили, соответствуют ли эти представления реальности. Они объединили результаты восьми крупных многолетних исследований, проведенных в США, Германии, Австралии и Нидерландах. В общей сложности анализ охватил 166 971 человека. Исследователи проследили, как менялись более 30 характеристик в возрасте от 15 до 90 лет. Учитывалось как итоговое различие между юностью и старостью, так и все промежуточные повышения и снижения показателей.

Результаты заметно разошлись со стереотипами. С возрастом средний уровень экстраверсии, открытости новому опыту и невротизма снижались, тогда как добросовестность и доброжелательность в целом повышались.

Добросовестность оказалась особенно изменчивой

Одной из наиболее динамичных черт оказалась добросовестность — склонность человека быть организованным, ответственным, внимательным и настойчивым. По суммарному объему изменений на протяжении жизни она заняла пятое место среди 32 рассмотренных показателей.

Сильнее менялись только частота общения, доход, ограничения, связанные со здоровьем, и сон. Добросовестность при этом демонстрировала более выраженную возрастную динамику, чем самооценка, одиночество, удовлетворенность жизнью и многие показатели здоровья.

В целом ежегодные изменения черт личности были небольшими. Однако они накапливались десятилетиями, поэтому разница между подростковым и пожилым возрастом оказывалась существенной. Именно постепенность процесса, вероятно, и создает иллюзию неизменности характера.

Мы недооцениваем возможность измениться

При оценке здоровья, дохода и других жизненных показателей представления участников относительно хорошо совпадали с результатами многолетних наблюдений. Личность — нет. Каждую из пяти черт участники представляли более постоянной, чем она оказалась в реальных данных.

Авторы считают, что убеждение в неизменности личности может иметь практические последствия. Формула «я просто такой человек» способна снижать мотивацию к саморазвитию, психотерапии и изменению поведения. Более точное понимание пластичности характера, напротив, показывает, что личностное развитие не заканчивается после взросления.

Меняются не все и не одинаково

Исследование не означает, что каждый человек с возрастом обязательно становится менее общительным, более ответственным или менее тревожным. Ученые анализировали средние показатели больших групп населения, а индивидуальные траектории могут значительно различаться.

Работа также не доказывает, что любую черту можно быстро изменить одним волевым решением. Личность сохраняет определенную устойчивость, а ее развитие обычно происходит постепенно под влиянием возраста, опыта, социальных ролей и жизненных обстоятельств.

Кроме того, использованные данные были собраны в западных демократических странах. Поэтому выявленные закономерности могут проявляться в других культурах иначе. Тем не менее главный вывод исследования остается однозначным: человеческая личность не застывает после юности, а продолжает развиваться на протяжении всей жизни.