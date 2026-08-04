Зачем зумеры стали брать родителей на собеседования

Родители беспокоятся за своих детей, поэтому готовы ходить с ними даже на работу, заявил НСН Александр Ветерков.

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Молодые люди переживают, правильно ли они ведут себя при трудоустройстве, поэтому нуждаются в советах старшего поколения, рассказал НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Родители зумеров начали ходить на собеседования со своими детьми, жалуются эйчары. По словам экспертов, мама или папа находят подходящую вакансию своему ребёнку, звонят в компанию, уточняют все условия работы и только после этого приводят ребенка на встречу. Они объясняют это тем, что хотят убедиться, что их дети работают в приличной компании. Об этом сообщает телеканал «Москва 24». Ветерков подтвердил данный тренд.

«Такие случаи участились — их стало больше. О чем это говорит? Родители всегда беспокоились за своих детей. Когда исчезло распределение из вузов и колледжей, они начали заботиться в части работы и пытаться помочь им найти какую-то первую специальность. Они собирали информацию, предлагали варианты, а теперь дошли до того, что зумеры обращаются за помощью с составлением резюме, подготовкой к собеседованию и даже просят пойти с ними. Родители не думают в таком случае, что ребенок пойдет именно в эту компанию, а скорее приходят понаблюдать за поведением и посоветовать, как его исправить или улучшить коммуникацию. В США 77% молодых респондентов признавались, что брали с собой на первый раз родителей — это семь человек из восьми. В России, безусловно, такого еще нет, но растет спрос на карьерных консультантов, профессионалов по строению карьерного трека, которые должны помочь с созданием резюме и сопроводить кандидата на первую встречу», — отметил он.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в эфире НСН назвала отрасли, где активнее всего берут студентов на летнюю подработку.