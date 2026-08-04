Почему молодые люди предпочитают переписку разговору по телефону

По словам психолога Ивана Павлова, нынешнее поколение выросло в среде, где доминирует текстовая коммуникация. Об этом сообщил РИАМО.

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«Он вырос в культуре текста, где общение асинхронно: сообщение можно прочитать тогда, когда удобно, обдумать ответ, не реагируя здесь и сейчас. Звонок же требует немедленно бросить все и включиться в разговор без подготовки, а это воспринимается как посягательство на личные границы и контроль над собственным временем», — объясняет Иван Павлов.

Отсюда и почти рефлекторная реакция «а вдруг что-то случилось?» — ведь по негласному правилу по пустякам не звонят, для этого существуют мессенджеры. Сам факт вызова уже вызывает тревогу.

Психолог также отмечает повышенный уровень тревожности у молодежи. В голосовом разговоре нет паузы для подбора слов, невозможно отредактировать фразу или смягчить интонацию смайликом. Живой голос обнажает, вынуждает импровизировать, и для человека, привыкшего к выверенной письменной речи, это становится стрессом — страх оговориться, показаться неловким или попасть в неудобное молчание. Текст в этом смысле дает безопасную дистанцию и ощущение управляемости.

К тому же изменилась информационная насыщенность: на молодых людей ежедневно обрушивается шквал уведомлений, и звонок — самая навязчивая их форма, которую невозможно отложить. Отклонить вызов и написать «что случилось?» воспринимается не как грубость, а как естественный и даже более вежливый способ общения — он не прерывает ни вашу, ни чужую жизнь, а переводит контакт в удобный формат.

Поэтому, подчеркивает Павлов, проблема не в невоспитанности или равнодушии, как часто думают представители старшего поколения. Просто изменился язык общения. И чтобы быть услышанным, стоит не обижаться на непринятый звонок, а принимать новые правила: предупреждать сообщением, договариваться о времени. Тогда разговор состоится и пройдет спокойнее для обеих сторон.

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