Психолог назвал поиск ошибок в «Одиссее» способом самоутверждения

Желание публично критиковать фильмы известных режиссеров часто объясняется не стремлением к истине, а потребностью в самоутверждении. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила клинический психолог, методист лаборатории телепсихологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Елизавета Куликова.

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«Публичная критика, особенно если она подкреплена фактами – это инструмент самоутверждения. Она позволяет автору поста или комментария занять позицию эксперта и подняться в социальной иерархии. Похвала же не дает такого статусного приращения и не удовлетворяет потребность в самореализации. Однако, как показывает практика, такой подход нередко сводится к поверхностному поиску неточностей, тогда как истинное понимание требует более глубокого анализа и часто остается при себе», – сказала Елизавета Куликова.

Она добавила, что люди критикуют, потому что ищут подтверждение своим ожиданиям.

«Мы обесцениваем зрелище, потому что так легче сохранить свой ресурс. И мы ищем ошибки, потому что это дает нам статус», – пояснила Елизавета Куликова.

По ее словам, одной из причин, по которой вокруг фильмов известных режиссеров возникает «обязанность иметь сложное мнение», является «предвзятость ожидания», или эффект ожидания. Психолог уточнила, что это когнитивное искажение заставляет зрителей искать подтверждение своим гипотезам.

«Когда зритель идет на фильм режиссера с брендом "интеллектуальное кино", он уже настроен искать сложность или ответы на вопросы. Этот настрой формирует фильтр восприятия: зритель бессознательно ищет подтверждение своей гипотезе о "сложности ситуации" и, как следствие, выносит суждение, соответствующее этому ожиданию», – добавила Елизавета Куликова.

Она также отметила, что удовольствие от зрелищного или «глуповатого» кино часто воспринимается как интеллектуальная слабость.

«Это связано с укорененным в культуре противопоставлением "высокого" (требующего усилия) и "низкого" (доступного). Однако, с точки зрения нейробиологии, мозг не делает такого разделения. За удовольствие от сложного артхауса до Симпсонов отвечают одни и те же дофаминовые пути. Способность получать удовольствие от простых вещей это признак здоровой нервной системы, а не отсутствия интеллекта», – заключила эксперт.

В свою очередь, киновед, сценарист и редактор Всеволод Коршунов сравнил поиск неточностей в экранизации с придирками к запятым вместо попытки понять смысл текста.

«Это самое первое, к чему можно прицепиться, не вглядываясь в фильм подробно. Я имею в виду его концептуальное ядро, его структуру, вообще то, про что кино. Это первое, за что цепляется глаз. Знаете, когда читаешь текст: вместо того чтобы входить в суть, ковыряешься в запятых», – сказал Коршунов.

Эксперт пояснил, что обычно зритель заранее представляет, как должна выглядеть экранизация знакомого произведения, и мысленно монтирует собственную версию фильма. Поэтому экранная интерпретация почти неизбежно расходится с уже сложившейся в голове картиной.

«Когда мы читаем этот претекст, мы себе это кино уже смонтировали в голове, мы его уже увидели. Поэтому ни одно произведение идеально не попадет в наше представление», – пояснил киновед.

Он добавил, что восприятие «Одиссеи» осложняется особым статусом произведения.

«Гомер – все-таки очень серьезный автор. Перед нами один из краеугольных текстов в истории мировой литературы. Но мы знаем его в основном по детским переложениям, очень упрощенным версиям, которые делают из сложнейшей эпической поэмы приключенческую историю, почти сказочную», – заключил Коршунов.

«Одиссея» – новый фильм режиссера и сценариста Кристофера Нолана, снятый по мотивам одноименной поэмы Гомера, В центре сюжета – царь Итаки Одиссей, который после окончания Троянской войны отправляется домой, но на пути ему встречаются циклопы, сирены, волшебница Кирка, а также чудовища Сцилла и Харибда. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон, также в фильме снялись Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон. Бюджет картины составил 250 млн долл., что сделало ее самым дорогим проектом в карьере режиссера.