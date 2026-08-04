Психиатр разъяснил, когда прокрастинация является симптомом заболевания

Многим из нас знакомо желание откладывать дела на потом, оттягивать какие-то действия. Иногда прокрастинация становится настоящей проблемой. Как помочь себе избавиться от нее и когда надо обращаться за помощью, рассказал KP.RU врач-психиатр Александр Мещеряков.

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«Эволюционно наш мозг заточен на экономию ресурсов, — рассказал психиатр. — Если какая-то задача кажется слишком сложной либо слишком скучной, либо не хватает вознаграждения, рождается сигнал: не стоит начинать, лучше отложить».

Прокрастинация также может быть механизмом самозащиты мозга от обилия информации и переутомления. Но часто она становится признаком заболевания или какого-либо расстройства в работе центральной нервной системы. Это могут быть в том числе депрессия и РДВГ — расстройство дефицита внимания с гиперактивностью (более современное и точное название СДВГ).

Как же отличить потребность мозга в отдыхе от заболевания? По словам эксперта, в первом случае обычно хочется отложить дела, связанные с работой, во втором — вообще любые действия, включая развлечения. В случае когда речь идет о заболевании, прокрастинация приносит не только моральный дискомфорт: из-за нее ощутимо снижается качество жизни. К тому же при психических расстройствах всегда бывают другие симптомы — например, апатия, бессонница, нарушение концентрации внимания.

Чтобы побороть прокрастинацию, психиатр предложил использовать ряд техник. Можно начинать выполнение задачи с мелких дел, занимающих 5-10 минут. Сложную задачу можно разбить на несколько более простых. Также можно использовать так называемый метод помидора, когда таймер ставится на 25 минут, в течение которых вы выполняете задачу с полной концентрацией, а потом делаете перерыв. Важно также исключить помехи, на которые мы так легко и с удовольствием отвлекаемся, например, отключить уведомления соцсетей. Но если эти способы не дают желаемого эффекта, а прокрастинация серьезно мешает жить, — это повод обратиться за помощью к специалисту.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.