Определен простой способ улучшить настроение на рабочем месте

Ровная осанка помогает принимать эффективные решения, а также повышает работоспособность и настроение. К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла. Результаты исследования опубликованы в журнале Cognition and Emotion (CE).

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В эксперименте приняли участие около 200 студентов и сотрудников университета. Добровольцев не просили специально принимать определенную позу. Вместо этого исследователи организовали рабочие места так, чтобы часть участников сидела с прямой спиной, а другим приходилось сутулиться из-за низкого расположения планшета.

Чтобы объективно оценить положение тела, ученые использовали специальную программу, измерявшую угол наклона шеи. Благодаря этому большинство участников даже не подозревали, что их осанку намеренно изменили, что помогло исключить влияние ожиданий на результаты эксперимента.

На втором этапе эксперимента участники выполнили компьютерный тест, в котором нужно было надувать виртуальный шарик: чем больше его размер, тем выше награда, однако при чрезмерном риске шарик лопался, и участник терял все очки.

Оказалось, что люди с прямой осанкой чаще принимали взвешенные решения и набирали больше баллов. Кроме того, в анкетах они чаще сообщали о чувстве уверенности, гордости за свои результаты и более хорошем настроении.

Авторы подчеркивают, что правильная осанка сама по себе не способна кардинально изменить жизнь человека. Однако полученные данные показывают, что положение тела действительно связано с эмоциональным состоянием и может влиять на работоспособность, поэтому эргономика рабочего места имеет значение не только для физического, но и для психологического благополучия.