Как успокоить нервы: четыре простых способа от эксперта

Клинический психолог Артем Ступак заявил, что постоянный стресс перестал быть редким эпизодом и для многих стал привычным фоном жизни. Эксперт отметил, что в таких условиях психика вынуждена адаптироваться, а мозг все чаще переходит в режим тревожной мобилизации.

На фоне эмоционального напряжения у человека могут появляться действия, которые со стороны выглядят как вредные или странные привычки. Речь идет о привычке грызть ногти, ковырять кожу, крутить волосы, постукивать пальцами, трясти ногой или щелкать ручкой. С точки зрения психики, такое поведение не всегда является капризом или проявлением невоспитанности.

«Эти действия относятся к так называемому самоуспокоительному ритмичному поведению», — объясняет Ступак в беседе с aif.ru.

Психолог отметил, что монотонное повторение дает мозгу ощущение предсказуемости и помогает найти телесную опору в момент внутреннего хаоса. По сути, напряжение, которое не удается переработать иначе, разряжается через тело. Поэтому прежде чем бороться с самой привычкой, важно научиться снижать уровень внутреннего напряжения.

Ступак назвал несколько способов, которые могут помочь переключиться и успокоить нервную систему: заняться бытовым делом, например уборкой, мытьем посуды, готовкой или перестановкой вещей; использовать контакт с холодом, включая холодный душ; добавить физическую активность, прогулки, плавание или глубокое диафрагмальное дыхание; ограничить поток информации и сделать цифровой детокс регулярной привычкой.

По словам специалиста, бытовые действия дают психике ощущение контроля и завершенности, а также возвращают внимание к текущему моменту. Контакт с холодом может запускать нырятельный рефлекс, замедлять сердечный ритм и помогать быстрее успокоиться, сообщает Радио «Комсомольская правда».

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