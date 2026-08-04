В России введут ГОСТ по психологическому здоровью на работе

С 1 февраля 2027 года в России вступает в силу ГОСТ Р ИСО 45003-2026, посвященный психологическому здоровью и управлению психосоциальными рисками на рабочем месте. Об этом рассказал в беседе с RT эксперт по сертификации Алексей Тюльпин.

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Новый стандарт предлагает работодателям оценивать влияние на здоровье сотрудников таких факторов, как рабочая нагрузка, смена графиков, противоречивые поручения, конфликты, травля и злоупотребление полномочиями.

«Стандарт предлагает оценивать, как на здоровье людей влияют рабочая нагрузка, смена графика, противоречивые поручения, отсутствие четкого распределения обязанностей, конфликты, травля, изоляция и злоупотребление полномочиями», — пояснил Тюльпин.

По его словам, работодателям рекомендовано регулярно обсуждать с коллективом вопросы охраны труда, получать обратную связь, анализировать задания и должностные функции, а также заранее распределять ответственность и принимать меры при выявлении рисков.

Эксперт уточнил, что самостоятельная сертификация по новому ГОСТу не предполагается, поскольку он содержит руководящие указания, но его положения могут учитываться при сертификации систем менеджмента охраны труда по ГОСТ Р ИСО 45001. При этом стандарт не станет обязательным для каждого работодателя — по закону национальные стандарты применяются добровольно. Обязанность соблюдать отдельные положения может возникнуть только в случае их закрепления в локальных актах, договорах или корпоративных требованиях, а отдельного штрафа за отказ применять ГОСТ не предусмотрено.

Ранее психолог сообщила, что полноценному отдыху во время отпуска препятствуют мысли о работе. Она призвала не думать о рабочих процессах, чтобы отпуск действительно удался.